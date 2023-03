Qualcosa di cui… sparlare/ Film con Julia Roberts su Rete 4 oggi, Mercoledì 8 marzo

Il palinsesto pomeridiano di Rete 4 prevede per il pomeriggio di oggi Mercoledì 8 marzo la messa in onda alle ore 16:40 del film di genere commedia – drammatico Qualcosa di cui… sparlare. La pellicola è stata realizzata nel 1995 negli Stati Uniti d’America, la regia è stata affidata a Lasse Hallstrom mentre il soggetto della sceneggiatura è frutto del lavoro di Callie Khouri. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Hans Zimmer e Graham Preskett, il montaggio è stato eseguito da Mia Goldman mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Sven Nykvist.

Il film Qualcosa di cui… sparlare, titolo originale Something to Talk About vede nel cast attori di successo, prima tra tutte la star del cinema Julia Roberts, amatissima dal pubblico e celebre grazie alle numerose pellicole di successo a cui ha recitato tra cui Pretty Woman, Notting Hill, Mona Lisa Smile, Mangia prega ama ed Erin Brockovich – Forte come la verità con cui ha vinto molti riconoscimenti tra cui lo SAG Award, il BAFTA, il Golden Globe e il Premio Oscar, diventando la prima donna in assoluto a vincere contemporaneamente tutti e quattro i più prestigiosi premi che un attore possa ricevere con un solo film. Assieme a lei nel film Qualcosa di cui… sparlare Robert Duvall, Dennis Quaid, Kyra Sedgwick, Gena Rowlands, Brett Cullen e Muse Watson.

Qualcosa di cui… sparlare, la trama del film

La protagonista di Qualcosa di cui… sparlare è Grace, una donna di mezza età convinta di avere una vita praticamente perfetta. I soldi non le mancano, ha un marito che sembra innamorato di lei e una figlia che rappresenta la sua gioia più grande. Grace si renderà però conto che tutto questo era soltanto una mera illusione perché scopre marito mentre la tradisce e reagisce in modo isterico facendo una scenata e la sua reazione diventa una vicenda di cui tutti parlano. Addolorata ma bisognosa di un senso di rivalsa, Grace torna a vivere dai suoi genitori lasciando per sempre il marito e la sua vita.

Si ritrova improvvisamente nel suo passato, aiuta i genitori nella tenuta familiare, ma l’astio che prova è talmente forte che passa le giornate a sparlare del marito e delle persone con una relazione sentimentale. Il marito finisce per diventare lo zimbello del paese e questo aver cambiato profondamente il marito il quale, disperato per quello che è successo, cerca in ogni modo di ricostruire la sua famiglia portando avanti una corte spietata nei confronti della donna che continua a respingerlo. La rabbia di Grace è così grande che un giorno tenta di avvelenare l’uomo e quando le speranze sembrano ormai svanite, la donna accetta le scuse e ricomincia tutto da capo.











