Qualcosa di cui… sparlare/ Su Rete 4 il film con Julia Roberts e Dennis Quaid

Qualcosa di cui… sparlare, film di Rete 4 diretto da Lasse Hallström

Qualcosa di cui… sparlare andrà in onda oggi, venerdì 20 maggio, su Rete 4 a partire dalle ore 16.45. Something to talk about è girato nel 1995 da Lasse Hallström, regista svedese. Per due volte ha ricevuto la nomination al premio Oscar come miglior regista e tra i film più celebri si ricordano Buon compleanno Mr. Grape, Le regole della casa del sidro, Chocolat, Hachiko – il tuo migliore amico e Dear John.

La sceneggiatura di Qualcosa di cui… sparlare è di Callie Khouri; la fotografia di Sven Nykvist; il montaggio di Mia Goldman e le musiche di Graham Preskett e Hans Zimmer. Il cast di questo simpatico film è composto da attori e attrici come Julia Roberts, Dennis Quaid e Robert Duvall.

Qualcosa di cui… sparlare, la trama del film: Grace madre e moglie perfetta ma…

Qualcosa di cui… sparlare racconta le vicende di Grace, una moglie e una madre dalla vita (apparentemente) perfetta. Tutto cambia quando scopre il tradimento di Eddie, il marito, e reagisce con una scenata plateale. Grace lascia Eddie e torna a vivere con la figlia nella tenuta dei genitori, che hanno in gestione una scuola di equitazione. La donna comincia a sparlare del marito e di tutte le persone con qualche scheletro nell’armadio che vivono in paese.

La sua famiglia non vede di buon occhio l’atteggiamento di Grace, ma le non se ne preoccupa e, ben presto, Eddie diventa molto chiacchierato. Nel frattempo, il marito la corteggia per recuperare il matrimonio, ma Grace, accecata dalla rabbia, finisce quasi per avvelenarlo e lo respinge. Come andrà a finire?

