Qualcosa di inaspettato/ Su Rai 2 il film con Jason Lee (oggi, 18 aprile 2020)

Qualcosa di inaspettato va in onda su Rai 2 per oggi, sabato 18 aprile, a partire dalle ore 14:30. Si tratta di una pellicola è stata realizzata nel 2015 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica hallmark Channel con la regia è stata affidata a Jeff Bleckner, il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e realizzati da Jonah Lisa Dyer e Stephen Dyer mentre nel cast sono presenti tra gli altri Jason Lee, Minka Kelly, Maggie Elizabeth Jones, Jaren Lewinson e Connor Paton.

Qualcosa di inaspettato, la trama del film

Ecco la trama di Qualcosa di inaspettato. Ci troviamo in una fattoria ubicata nei pressi di un meraviglioso lago dove vive Jack insieme ai propri tre figli. La vita per lui è diventata particolarmente dolorosa e difficile dopo la prematura morte della propria adorata moglie ma tuttavia non ha potuto lasciarsi andare al dolore in quanto le esigenze dei suoi tre figli hanno prevalso su ogni cosa. Ogni giorno con grande passione e con grande forza di volontà Jack porta avanti la sua fattoria occupandosi in prima persona di tutte le impellenze partendo dal lavoro nei campi fino ad arrivare agli animali che lui alleva nella sua piccola fattoria. Un giorno mentre sta mettendo a posto la tettoia della propria casa si accorge dell’arrivo nei pressi del lago di due rari esemplari di cigno i quali hanno deciso di scegliere proprio questa location per nidificare. La cosa non viene vista in maniera positiva dal povero Jack il quale in passato ha dovuto fare i conti con diversi volatili che praticamente hanno distrutto il suo raccolto mettendolo in grossa difficoltà. A questo punto decide di cercare di trovare un modo per allontanare i cigni magari spingendoli a trovare una nuova zona dove poter nidificare.

Tuttavia questo suo intendimento lo fa entrare in forte contrasto con la sua figlia minore che invece è particolarmente affascinata dalla bellezza di quei cigni per cui e si scontra costantemente con il proprio padre. Mentre i giorni trascorrono, il fattore decide di prendere in considerazione la possibilità di eliminare con le proprie mani il nido il che permetterebbe ai ciclisti di spostarsi ma le cose diventano complicate nel momento in cui in maniera piuttosto misteriosa la madre dei due ci viene trovata uccisa. A questo punto nella fattoria arriva una donna che studia i volatili e che soprattutto tutela i loro diritti. Questo permetterà di far nascere un forte contrasto tra l’esperta e il povero Jack il quale si rende conto di come la situazione sia notevolmente complicata. Tuttavia quella che era una forma di ostilità con il passare dei giorni diventa una bellissima amicizia che ben presto sfocerà anche in un rapporto più importante che permetterà al povero Jack di ritrovare finalmente la felicità dopo aver dovuto dire addio alla donna di cui era da sempre innamorato.



