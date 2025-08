Qualcosa di speciale è una dramedy con protagonisti Aaron Eckhart e Jennifer Aniston: le vie del cuore sono infnite. Regia di Brandon Camp

Qualcosa di speciale, film su Rai 1 diretto da Brandon Camp

Mercoledì 6 agosto 2025, nella seconda serata, ore 23:25 su Rai 1, andrà in onda Qualcosa di speciale, film del 2009 diretto da Brandon Camp, regista che ha partecipato anche alla sceneggiatura di Il segno della libellula – Dragonfly, con Kevin Costner. Si tratta di un dramma sentimentale dai toni romantici e introspettivi, che vede protagonisti due volti noti del cinema americano: Aaron Eckhart e Jennifer Aniston.

Lui è noto per i suoi ruoli in Thank You for Smoking e Il cavaliere oscuro, mentre lei, icona della sitcom Friends, è anche produttrice esecutiva del film. La colonna sonora è scritta da Christopher Young, un rinomato compositore di Hollywood che ha lavorato anche a film come Spider-Man 3 e The Shipping News. Gran parte del film è stata girata a Seattle.

La trama del film Qualcosa di speciale: un incontro magico tra due cuori infranti

Qualcosa di speciale racconta la storia di Burke Ryan (Aaron Eckhart), un celebre terapeuta e autore di successo che sa come trasformare il dolore in un’opportunità per la crescita e l’ispirazione degli altri. In seguito alla morte improvvisa della moglie, Burke scrive un libro di autoaiuto che diventa un best seller e l’uomo una celebrità nel settore.

Tuttavia, c’è una profonda frattura emotiva dentro di lui che non si è ancora rimarginata. Mentre è a Seattle per tenere un seminario motivazionale, Burke finisce per incontrare Eloise Chandler (Jennifer Aniston), una fiorista coraggiosa e indipendente che è stata bruciata dall’amore più di una volta. Tra i due nasce subito un’attrazione, ma entrambi esitano a cedere.

La storia si sviluppa lentamente, tra confronti e scontri, e Burke è chiamato a fare i conti con il proprio passato, la necessità di perdonarsi e di lasciare andare le cose che non si possono cambiare. Eloise, d’altra parte, deve imparare a fidarsi di nuovo.