Qualcosa di speciale/ Su Rai 2 il film con Jennifer Aniston e Aaron Eckhart

Qualcosa di speciale, film di Rai 2 con Judy Greer

Qualcosa di speciale sarà trasmesso oggi, martedì 3 maggio, a partire dalle ore 21.20 su Rai 2. Ci troviamo di fronte a un film che unisce sapientemente commedia e dramma prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2009 dalla Universal Pictures e diretto da Brandon Camp.

Nel cast di questo film troviamo attori americani molto importanti come Jennifer Aniston, Aaron Eckhart, Dan Fogler, Judy Greer e molti altri ancora. Il titolo inizialmente doveva essere Brand New Day per poi diventare Travelling e infine Love Happens.

Qualcosa di speciale, la trama del film: un terapeuta di successo

Leggiamo la trama di Qualcosa di speciale. Burke Ryan è un terapeuta di successo e in possesso di un dottorato di ricerca oltre che autore di un libro di auto-aiuto che fornisce consigli su come affrontare la perdita di una persona cara. Scrive il libro dopo che sua moglie è morta in un incidente d’auto per affrontare il dolore. Mentre tiene un seminario a Seattle, da dove proveniva sua moglie, incontra Eloise, una designer floreale creativa che possiede un negozio di fiori. Respinge la sua corte iniziale poiché, fino ad allora, i suoi rapporti con gli uomini non sono andati bene, ma dopo un acceso scambio di opinioni nel bagno degli uomini, lo incontra a cena. Anche se la cena è imbarazzante, iniziano a passare del tempo insieme.

Burke cerca anche di evitare suo suocero che crede che non stia seguendo i suoi stessi consigli. Durante il seminario, Burke presta particolare attenzione a un uomo di nome Walter, un ex appaltatore che ora lavora come custode notturno dopo che suo figlio è morto cadendo da un’impalcatura, provocando la perdita del suo matrimonio e della sua attività di costruzione. Walter è venuto al seminario su insistenza della sorella, ma non è disposto a partecipare perché non gli piace esprimere le sue emozioni.

Alla fine, Burke riesce a contattarlo aiutandolo a ricordare la sua passione per l’edilizia e acquistandogli nuovi strumenti per far ripartire la sua attività. Eloise sospetta che Burke nasconda segreti sulla perdita di sua moglie. Alla fine scopre la verità dal manager di Burke Lane e dice a Burke di smetterla di punirsi. Confessa a un pubblico che, in realtà, era lui a guidare l’auto quando sua moglie è morta, e non lei, come aveva affermato in precedenza. A causa di ciò, si incolpa per la sua morte e deve ancora affrontare il suo dolore. Suo suocero, dopo essersi intrufolato al seminario per confortarlo gli assicura che la morte di sua moglie non è stata colpa sua, che i suoi suoceri erano solo sconvolti dal fatto che non avrebbe pianto la sua morte con loro. La loro riconciliazione sul palco riceve gli applausi del pubblico. In seguito, il suocero di Burke suggerisce che è ora di andare avanti con la sua vita. Burke decide di rimanere a Seattle e va da Eloise poiché aveva passato gli ultimi giorni a conoscere la parte di lui che non era ancora venuta fuori.

