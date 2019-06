Qualcosa di speciale/ Su Rai 2 il film con Jennifer Aniston (oggi, 19 giugno 2019)

Qualcosa di speciale va in onda su Rai 2 per la prima serata di questo mercoledì 19 giugno 2019 a partire dalle ore 21:20. Si tratta di un film che è stato realizzato nel 2009 negli Stati Uniti d’America dalla Universal Pictures mentre la distribuzione è stata gestita anche in Italia dal 01 Distribution. La regia porta la firma di Brandon Camp il quale c’è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Mike Thompson. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Christopher Young con i costumi indossati dagli attori sul set cinematografico che sono stati disegnati da Trish Keating mentre nel cast figurano numerosi attori di successo come nel caso di Jennifer Aniston, Aaron Eckhart, Dan Fogler, Martin Sheen, Frances Conroy e Joe Anderson.

Qualcosa di speciale, la trama del film

Andiamo a dare uno sguardo alla trama di Qualcosa di speciale. Un uomo americano che vive in una tranquilla cittadina si trova purtroppo ma dove fare i conti con l’improvvisa era tragica morte della propria adorata moglie. Un vuoto enorme che lo porta ad avere diversi momenti di grande sconforto soprattutto per quanto concerne quelle questioni della quotidianità che lui era abituata ad affrontare insieme alla propria amata donna. Tuttavia questo forte dolore lo spinge a trovare sfogo nella scrittura di un libro dove per l’appunto parla della sua tragica scomparsa e che soprattutto rimarca come è riuscito ad elaborare questo dolore e gestirlo nei vari momenti della quotidianità.In maniera del tutto sotto un tetto in un libro ottiene un successo spropositato che nemmeno lui stesso aveva messo in cantiere e che lo porterà a spostarsi in diverse zone degli Stati Uniti d’America non solo per parlare della sua opera ma anche e soprattutto per dare supporto a quanti come lui devono cercare di lavorare nel migliore dei modi il forte dolore di qualsiasi genere situazione della quotidianità.

L’uomo racconta sempre quello che è successo nel suo caso su per poi riuscire a trovare le parole giuste con cui dare conforto alle varie persone che incontra. Un giorno si imbatte in una graziosa donna che lavora in un negozio di fiori e che soprattutto manifesta l’enorme dolore provato per le tante delusioni d’amore che peraltro l’hanno portata alla convinzione che per essere felici è necessario restare da soli. Manco a dirlo tra i due scatterà quella forte attrazione fisica che tuttavia In un primo momento gli metterà davanti alle proprie problematiche ed in particolare con l’uomo che scoprirà di essere ancora alle prese con un dolore il mio avuto soltanto accantonare con tanti impegni della quotidianità mentre lei si troverà ad avere una certa difficoltà nel fidarsi di una persona alla quale affidare tutte le proprie emozioni e la propria passione. Mille difficoltà allora storia d’amore inizia a sbocciare e ad essere gestita in maniera ottimale permettendo 2 di gettare le basi per avere un futuro che possa tornare ad essere felice come avevano sempre immaginato e sperato nel proprio io.



