Qualcosa di speciale/ Video, su Rai 2 il film con Jennifer Aniston (oggi, 20 gennaio)

Qualcosa di speciale va in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 20 gennaio, a partire dalle ore 21.20. Si tratta di un film romantico del 2009, diretto da Brandon Camp. Le musiche sono realizzate da Christopher Young. Nel cast del film troviamo Jennifer Aniston, Aaron Eckhart, Dan Fogler, Judy Greer, Martin Sheen, Frances Conroy, Joe Anderson e John Carroll Lynch. I personaggi nella versione italiana sono stati doppiati da Eleonora De Angelis, Stefano Benassi, Nanni Baldini, Gino La Monica e Rossella Izzo.

Qualcosa di speciale, la trama del film

Qualcosa di speciale vede come protagonista Ryan Burke, interpretato da Aaron Eckhart, un medico terapista di successo di mezz’età rimasto improvvisamente vedovo a causa di un terribile incidente in macchina. Ryan cerca in tutti i modi di elaborare il dolore in maniera costruttiva decidendo di scrivere e pubblicare un libro per aiutare altre persone nella sua stessa situazione ad affrontare questi momenti di difficoltà. Una volta pubblicato il libro, Ryan ottiene un enorme successo e diventa una sorta di guru per tutti gli uomini vedovi e inizia a partecipare a vari seminari. Durante uno di questi, precisamente a Seattle dove è prevista la firma di un importante contratto professionale, Ryan incontra e conosce Eloise Chandler, interpretata dalla bellissima Jennifer Aniston, una donna che di professione fa la fioraia e che si è ripromessa di non credere più nell’amore di un uomo dopo varie delusioni subite.

La scintilla tra i due fa presto a scoccare e questo per Ryan non è una cosa positiva in quanto riaffiorano in lui i ricordi della sua defunta moglie e si rende conto che il libro e i seminari non hanno fatto altro che nascondere questi momenti di depressione e che lui stesso non è in grado di mettere in pratica le nozioni scritte. Anzi, Ryan scopre che è incapace superare la morte della moglie per il senso di colpa che lo opprime perché si sente responsabile. Anche per Eloise non è semplice, in quanto per paura di soffrire e di restare male un’altra volta per amore non si lascia andare finché un bel giorno non decide di superare tutte le sofferenze passate. Così Eloise aiuta Ryan ad affrontare questo dolore che ormai da tempo lo tormenta e a continuare a percorrere i suoi passi per superare questo momento difficile.

