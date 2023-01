QUALCOSA DI STRAORDINARIO/ Su Italia 1 il film sul salvataggio delle Balene Grigie

Qualcosa di straordinario, film di Italia 1 sul salvataggio delle Balene Grigie

Qualcosa di straordinario è un film che racconta il salvataggio eroico di tre balene grigie della California. La pellicola cinematografica è basata sul libro Freeing the Whales del 1989 di Tom Rose, che narra nel dettaglio dell’Operation Breakthrough del 1988, una procedura a livello internazionale messa in atto per salvare delle balene grigie rimaste bloccate nel ghiaccio in Alaska. Nelle sale cinematografiche italiane il film è uscito a fine febbraio 2012, ricevendo numerose opinioni positive dal pubblico. Viene considerato un film per famiglie, essendo basato anche su una storia realmente accaduta durante la Guerra Fredda. La storia fa riflettere particolarmente su come gli interessi privati di diverse fazioni possano convergere per attuare un’operazione di salvataggio. Nel cast del film c’è anche Dermot Mulroney nel ruolo del Colonnello Scott Boyer doppiato nella versione italiana da Pasquale Anselmo. Si tratta di un attore di grande esperienza e alto profilo.

LA VERITÀ È CHE NON GLI PIACI ABBASTANZA/ Su Rai 1 il film con Sasha Alexander

Qualcosa di straordinario, film di Italia 1 diretto da Ken Kwapis

Qualcosa di straordinario è un film del 2012 di genere drammatico, sentimentale e commedia, che verrà trasmesso su Italia 1 a partire dalle ore 23.20 di oggi, 3 gennaio.

Il film Qualcosa di straordinario è stato prodotto negli Stati Uniti da Tim Bevan, Liza Chasin, Eric Fellner, Steve Golin, Michael Sugar con la collaborazione di Stuart Besser, Paul Green e le case di produzione Universal Pictures e Anonymous Content Working Title Films.

Un'impresa da Dio/ Su Italia 1 il film spin-off di Una Settimana da Dio

La sceneggiatura e la scenografia del film Qualcosa di straordinario sono state affidate rispettivamente a Jack Amiel, Michael Begler, Nelson Coates, mentre il montaggio e la fotografia a Cara Silverman e John Bailey.

Il film Qualcosa di straordinario è stato diretto da Ken Kwapis per la casa di distribuzione Universal Pictures. Tra gli attori principali del cast ci sono John Krasinski, Drew Barrymore, Kristine Bell, Vinessa Shaw, Stephen Root, Ted Danson, Dermot Mulroney, Mark Ivanir, James LeGros, Megan Angela Smith, Rob Riggle.

Qualcosa di straordinario, la trama del film

Leggiamo la trama di Qualcosa di straordinario. Tre balene grigie della California sono rimaste intrappolate nel ghiaccio del Circolo polare artico dell’Alaska. Sono scoperte da un reporter di nome Adam, che pubblica la notizia, che avrà successivamente un clamore internazionale. Adam per liberare le balene chiede il sostegno della sua ex ragazza Rachel, volontaria di Greenpeace.

NATALE DA CHEF/ Su Canale 5 il film Cinepanettone del 2017

Il soccorso viene eseguito da diversi gruppi ostili, tra cui i cacciatori di balene Inuit, Rachel, un dirigente di un’azienda petrolifera, alcuni reporter in cerca di opportunità, la Guardia Nazionale, il presidente degli Stati Uniti e altri politici. Uniscono tutti le loro forze per liberare le tre balene, aggiungendosi poi anche due imprenditori, che mettono a disposizione strumenti innovativi, come le macchine antigelo.

Poco prima che le balene muoiano, arrivano delle navi sovietiche rompighiaccio che riescono ad eliminare le barriere rimaste. Dopo che il ghiaccio è stato rimosso, le balene adulte riescono a fuggire, mentre il cucciolo muore a causa delle ferite. Il finale viene narrato da un giovane, che racconta come tutti i partecipanti all’impresa ne hanno ricavato del successo e come Adam e Rachel si siano riconciliati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA