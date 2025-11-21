Sono passati cinquant'anni dall'uscita di un film che è diventato un "cult per caso". Si tratta di "Qualcuno volò sul nido del cuculo"

Compie oggi cinquant’anni uno dei numerosi “cult per caso” di cui è lastricata la storia del cinema. Quando una serie fortunata di fattori determina il successo di un’opera, ben oltre le intenzioni o le aspettative iniziali dei suoi fautori – scrittori, registi o produttori che siano.

Ci riferiamo al film di Milos Forman Qualcuno volò sul nido del cuculo (One Flew Over the Cuckoo’s Nest), una sorta di pamphlet di denuncia sulle condizioni dei pazienti nei manicomi, tratto dall’adattamento teatrale del romanzo omonimo di Ken Kesey, co-prodotto da Michael Douglas.

E proprio le vicende che portarono l’allora giovane figlio della star Kirk Douglas ad assumersi, in parte, l’onere finanziario del film, che si rintracciano quei casi fortunati di cui sopra. Infatti, il padre Kirk, quando nel 1963 portò sulle scene teatrali l’adattamento del romanzo di Kesey, che come detto costituisce la base della sceneggiatura del film che Milos Forman realizzò un decennio dopo, acquisì anche i diritti per la sua trasposizione cinematografica.

Poi, quando il padre Kirk cedette tali diritti al figlio Michael, volle però mantenere il ruolo da protagonista anche nel film che si andava a realizzare. Ma Douglas figlio, ritenendo il padre troppo vecchio per il ruolo, vagliò la possibilità di affidare la parte a diversi divi (rifiutarono, tra gli altri, Marlon Brando, Gene Hackman e Burt Reynolds) prima di scegliere Jack Nicholson.

Visto che il successo del Cuculo si deve in gran misura all’istrionica, e per una volta enfatica a ragion veduta, interpretazione di Nicholson, si rintraccia nella suddetta girandola di nomi “bruciati” il principale caso fortunato che fece del film un cult. Analoga vicenda si ebbe per il ruolo della protagonista femminile – la capo infermiera gelida e autoritaria del manicomio -, che venne rifiutato da sei note attrici (tra le quali Geraldine Page e Angela Lansbury) prima che Louise Fletcher accettasse l’impegno, risultando poi perfetta per la parte.

Altro elemento che spinse il film sul sentiero del cult risiede nella struttura del racconto. Nel romanzo il protagonista racconta la sua disavventura in prima persona, facendo emergere il tutto da una sorta di sogno-incubo a occhi aperti, in un’atmosfera indistinta di taglio onirico: riproporre questo anche nel film sarebbe stato forse troppo difficile per gli autori e comunque meno intelligibile da parte del grande pubblico, rispetto alla più comune narrazione di tipo oggettivo e trasparente, della quale alla fine il Cuculo beneficia.

Il film di Milos Forman racconta infatti, step by step, delle sfortunate vicissitudini di un teppistello da strada, tale Randle McMurphy (Jack Nicholson) che, fintosi malato di mente per sfuggire al carcere, ricoverato temporaneamente in un manicomio in stato di osservazione prima di scontare eventualmente la pena da detenuto “normale”, finisce per essere lobotomizzato e ridotto a incapacità mentale per aver tentato di strangolare la capo infermiera (Louise Fletcher); donna fredda, aggressiva e di odiosa perfidia nei confronti dei pazienti inermi.

Qualcuno volò sul nido del cuculo si segnala come un film efficace, e alquanto astuto, nel tratteggiare una polemica sul potere che emargina i diversi (i pazienti psicopatici) e sul fondo di razzismo paternalistico che la psichiatria (forse inconsciamente) porta con sé. Elementi tematici che il film esplicita soprattutto attraverso il diseguale e conflittuale rapporto tra la capo infermiera e il nuovo paziente in osservazione, presunto malato ma in realtà perfettamente sano di corpo e di mente.

Dentro questo framework, il film trabocca di scene di forte empatia per il pubblico verso i pazienti sottomessi al potere medico, alcune delle quali rimaste impresse nell’immaginario collettivo. Come quella in cui McMurphy, dopo che la capo infermiera ha negato ai pazienti la tv per godere di una partita di baseball, inscena una finta radiocronaca della medesima, intrattenendo giocosamente i presenti divertiti – inservienti compresi – e facendo diventare blu di rabbia la cattivissima infermiera.

O come la celebre sequenza finale, quando il Grande Capo (un enorme indiano che s’è finto sordomuto per tutto il film, salvo svelarsi solo alla fine) prima soffoca con un cuscino l’amico McMurphy, ormai ridotto a una larva umana, e poi scappa dal manicomio sfondando un finestrone con un lavandino di marmo strappato da terra con la sola forza delle braccia, come aveva progettato di fare con McMurphy stesso.

Ancora prima di diventare un cult, il film di Forman risulta essere uno dei più premiati di sempre. Con un record condiviso: è uno dei soli tre film nella storia di Hollywood a essersi aggiudicato nella serata degli Oscar tutte e cinque le statuette principali: film, regia, sceneggiatura, attore e attrice protagonisti. Gli altri due furono Accadde una notte (Frank Capra) nel 1934 e Il silenzio degli innocenti (Jonathan Demme) nel 1992.

Da ricordare infine l’ottima squadra di attori che interpreta gli “ospiti” del manicomio, tra cui ne spiccano alcuni, come Danny De Vito e Cristopher Lloyd, che avrebbero avuto in futuro parti più importanti.

