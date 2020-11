Quale attore andò in seminario per diventare sacerdote?/ “Una grande star”: ecco chi

Quale attore andò in seminario per diventare sacerdote? La domanda arriva su Canale 5 nel corso della nuova puntata di Chi vuol essere milionario. Gerry Scotti la pone a Sandro Iannaccone, nuovo concorrente, per la settima domanda. Ma andiamo subito a scoprire qual è la risposta esatta. Il portale Mediaset, nella sezione dedicata al programma, ci fa sapere che la risposta è Tom Cruise. “Oggi è considerato una delle più grandi star dell’action di sempre, eppure la vita di Tom Cruise sarebbe potuta essere ben diversa se non avesse deciso di fare l’attore. . si legge – Come rivelato in un’intervista, durante il periodo adolescenziale si era avvicinato alla religione cattolica a tal punto da entrare in seminario con l’idea di diventare sacerdote. Trascorse qui un anno, prima di tornare sui suoi passi e decidere, in seguito, di provare a sfondare nel mondo del cinema.”

La scalata di Sandro Iannaccone al milione di euro

Il concorrente Sandro Iannaccone è ancora all’inizio della sua scalata verso il milione. Riuscirà a rispondere a questa domanda per aggiudicarsi questo nuovo traguardo nella puntata del 5 novembre di Chi vuol essere milionario? Basterà conoscere un po’ della vita degli attori messi tra le quattro opzioni.



