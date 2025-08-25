L’assessore lombardo Guidesi mette in guardia il centrodestra dalla statalizzazione della politica: le persone e le loro comunità restino al centro

Un centrodestra popolare e sussidiario, che nei rapporti con la UE e con lo Stato fugga i meccanismi della centralizzazione per continuare a mettere al centro le persone e le comunità in cui vivono, dando loro la possibilità di esprimersi senza imporre norme o condizioni dall’alto.

Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico della Regione, oggi al Meeting di rimini, chiede al centrodestra un rilancio su temi che ritiene fondanti del suo modo di far politica, scongiurando il pericolo di una deriva centralista, di una statalizzazione che rischia di non rispondere più ai valori costitutivi della coalizione.

Occorre fare chiarezza su temi come i bilanci della sanità e la centralizzazione dei fondi di coesione voluta dalla UE e altri ancora, non per innescare sterili polemiche, ma per tenere fede ad alcuni principi irrinunciabili.

C’è bisogno di un centrodestra più popolare e sussidiario. Che cosa significa nello specifico?

Credo che il modello lombardo si sia sempre basato su due elementi imprescindibili: il sano rapporto tra pubblico e privato e la persona al centro, con le istituzioni che operano per risolvere i problemi dei cittadini. Ora vedo un rischio per il centrodestra e mi sento di fare un appello perché non si concretizzi.

Il pericolo che sto intravedendo è quello di una sorta di statalizzazione del sistema, in cui sono le persone a essere a disposizione delle istituzioni, un’ulteriore centralizzazione delle nostre politiche che credo debba essere evitata tutelando i valori di una sussidiarietà che sta nell’autonomia dei territori, in un sano rapporto tra pubblico e privato, nelle aziende che sono protagoniste nella loro comunità, che devono essere agevolate non solo dal punto di vista economico, ma anche culturale e sociale.

Per fare questo ci vogliono politiche che valorizzino i soggetti protagonisti nella comunità, supportando la libertà d’azione al suo interno.

È un pericolo che il centrodestra corre a livello nazionale?

Lo dico in generale: realizzare questi valori per il centrodestra significa dare corso a un sano liberismo per quanto riguarda le azioni delle singole comunità. E il centralismo è nemico di tutto questo.

Quali sono le spie che ci segnalano che questa mentalità centralista sta prendendo piede, dove lo si vede?

Penso al dibattito sul rapporto tra Stato centrale, Regione, Comuni, Province, alle situazioni in cui alle aziende, anche a causa della legislazione europea, vengono imposti dei percorsi che tolgono loro la libertà di agire nella direzione dell’innovazione.

In questo contesto credo che il modello lombardo evidenzi i valori fondanti del centrodestra, sulla base dei quali le istituzioni si mettono a disposizione di una comunità di persone affinché possa esprimersi nel migliore dei modi. Un modo di fare politica a cui il centrodestra deve rimanere legato.

Quale può essere il percorso per ripristinare questi valori, da cosa bisogna cominciare?

Questo percorso sta nelle battaglie che abbiamo fatto a livello lombardo rispetto alle imposizioni della Commissione europea. Non ne contestiamo gli obiettivi, quelli ambientali, per esempio, sono sacrosanti; contestiamo la strada omologata per poterli raggiungere, che impone dall’alto le soluzioni. È una battaglia liberale che il centrodestra deve assolutamente condurre, a livello regionale come a livello nazionale. Penso, ancora, ai fondi di coesione, che prima dalla Commissione europea arrivavano direttamente alle regioni e adesso si vuole accentrare negli Stati. Sarebbe una vittoria del centralismo che metterebbe in difficoltà i territori.

Ci sono anche altri temi sul tavolo?

Chiedo risposte chiare ad alcune proposte che abbiamo avanzato: se un’azienda che mette a disposizione dei propri dipendenti l’asilo nido estende questa possibilità anche alla comunità, deve avere dei benefici dal punto di vista economico, perché svolge un servizio che probabilmente il piccolo comune in cui si trova non è in grado di svolgere, ma che diventa fondamentale per tutti. Tutto ciò che viene centralizzato e omologato mette a rischio la capacità di espressione, di innovazione delle singole comunità che devono essere lasciate libere di agire.

Questo meccanismo distorto è abbastanza chiaro se si parla dei rapporti con la UE, ma si è innescato anche a livello nazionale?

Lo vedo anche a livello nazionale, per esempio nel fatto che manca una presa di posizione forte del governo sul tema dei fondi europei che la UE non vuole più assegnare direttamente alle regioni, oppure quando si parla di una semplificazione degli incentivi alle imprese centralizzando gli strumenti, o ancora quando si vuole replicare un modello come quello del PNRR dal quale le regioni sono state completamente escluse.

Tutto questo, francamente, mi preoccupa, come mi preoccupa che venga messa in discussione la proposta lombarda, condivisa anche da altre regioni, che i bilanci sani, per quanto concerne la sanità, possano essere resi flessibili per utilizzare meglio le risorse a favore dei cittadini. Insomma, percepisco il rischio di un centrodestra un po’ troppo statalizzato.

Il dibattito su questo tema è già presente nel centrodestra?

Non so se ci sia o non ci sia. Io, evidentemente, mi riconosco in questo governo. Dico solamente che bisogna prestare attenzione a tutto questo, perché rendere le persone e le comunità protagoniste è uno dei cardini del centrodestra. Non possiamo permetterci di correre il rischio di una statalizzazione del centrodestra. Oggi i grandi capitali sono i protagonisti della finanza, ma la finanza non si occupa dell’economia reale: sono convinto che questo sia il problema principale della nostra epoca. Ma a questa incapacità non può rispondere lo Stato direttamente.

Chi ci deve pensare?

Il pubblico deve mettere i privati nelle condizioni di investire nell’economia reale: ci vogliono norme e condizioni nuove. Tra il profitto e l’investimento ci deve essere il giusto equilibrio, ma non può essere lo Stato che si sostituisce al mancato investimento del mondo economico. Io il centrodestra lo vedo impegnato su questo. Lo dico non per fare polemica, ma come contributo al dibattito.

(Paolo Rossetti)

