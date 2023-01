Quale CMS scegliere nel 2023/ I migliori (gratis) per creare siti senza conoscenze

Chiedersi quale CMS scegliere nel 2023 è la soluzione ideale per chi vorrebbe costruire un sito web in pochissimo tempo. Prima di elencare i migliori programmi a cui affidarsi, è opportuno fare un accenno teorico a cosa si intende per CMS e come funzionano.

L’acronimo di CMS è “Content Management System“, ovvero un programma che come possiamo tradurre letteralmente, ci consente di gestire il nostro sito web su un unico spazio, senza dover realizzare la piattaforma da zero, delegando l’attività ad un programmatore che ci farebbe pagare un bel gruzzolo di denaro.

Oggi i CMS sono molto completi, motivo per cui anche un utente che non sa programmare in HTML o non conosce nessun tipo di linguaggio web, può “realizzare” un sito web facendo affidamento a queste piattaforme, installando plug–in e altre programmi integrati funzionalità semplici ma anche avanzate. Pensiamo a tanti anni fa, quando il primo sito web venne realizzato completamente a mano.

Quale CMS scegliere nel 2023: i migliori 3

Chiedersi quale CMS scegliere nel 2023 è una domanda lecita e assolutamente giusta. Infatti di Content Management System ne esistono a bizzeffe. Ognuno di essi archivia i dati su un database, il più comune è MySQL.

Abbiamo individuato 3 CMS che potreste valutare per realizzare il vostro sito web (oppure e-commerce). Per ognuno, abbiamo descritto le caratteristiche più importanti in modo da agevolarvi nella potenziale scelta:

WordPress: il CMS più comune ed anche maggiormente utilizzato, perché è veloce, intuibile e non ha bisogno di conoscenze informatiche (o quanto meno avanzate), per esser sfruttato al meglio. Prevede l’installazione di plug-in gratuiti e premium, che consentono molteplici funzionalità, anche molto complesse. Joomla: al 2° posto in termini di popolarità dopo WordPress, Joomla è un altro dei migliori CMS altamente consigliati per il 2022. Il sistema informatico è in via di sviluppo, molto amato per la sua alta capacità di personalizzazione, e come il precedente, permette la creazione di un blog e l’indicizzazione dei contenuti sui motori di ricerca. Magento: un CMS open source che è stato realizzato appositamente per gli e-commerce. Presente sul mercato dal 2008, con alta popolarità in via di espansione. Al momento il suo market share è tra il 2% e il 3%.

La guida su quale CMS scegliere nel 2023 termina qui. Per domande o perplessità, potreste lasciare un commento e saremmo lieti di dare il nostro supporto.

