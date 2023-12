Quale DSU compilare per assegno unico/ Procedura e tempi (21 dicembre 2023)

Se si va alla ricerca di quale DSU compilare per ottenere l’assegno unico, è perché molto probabilmente andranno aggiornati alcuni dati reddituali. Ogni agevolazione o bonus da ottenere, prevede come requisito primario, la presentazione del modulo ISEE.

Ma per poter ricevere l’ISEE corretto ed aggiornato, è indispensabile dover richiedere la Dichiarazione Sostitutiva Unica (la fatidica DSU). Al momento della compilazione occorrerà fornire la documentazione e le informazioni personali necessarie, tra cui: dichiarazione dei redditi e il saldo dei conti correnti.

Quale DSU compilare per assegno unico? Ecco quello giusto

Per poter rispondere a quale DSU compilare per l’assegno unico, la risposta più adeguata è il modello Mini. Il fisco italiano prevede differenti modelli da dover adeguare il base al tipo di prestazione necessaria.

L’iter è piuttosto semplice: la DSU va compilata ai fini di ottenere un ISEE aggiornato, che comporterà al conseguimento dei welfare e di eventuali agevolazioni per le famiglie in difficoltà: dall’iscrizione all’asilo a quella per l’Università, dalle prestazioni sanitarie a quelle assistenziali, dall’assegno unico al Reddito di Cittadinanza.

Tra le possibili documentazioni che verranno richieste alle famiglie italiane, figurano: la giacenza media dei conti correnti, eventuali contratti d’affitto, targhe di mezzi di proprietà e non per ultimo, l’ultima dichiarazione dei redditi.

Nel caso in cui non si fosse a conoscenza dei moduli adeguati alla prestazione da richiedere, è possibile far domanda al proprio CAF territoriale, che fungendo da “consulente”, saprà indirizzarvi nel modo più corretto possibile.

Novità ISEE errati

Per coloro che non sono al corrente delle novità dell’Agenzia delle Entrate, da quest’anno, per non compromettere l’ottenimento dell’assegno unico e di altre possibili forme mirate al sostegno economico, occorre inviare un ISEE occorretto.

Qualora l’ISEE dovesse riportare degli errori oppure delle incongruenze, va corretto immediatamente con dei moduli e procedure specifiche (occorre far domanda direttamente all’ente predisposto).











