Quale era la Hit Parade del 1983?/ Irene Cara con la colonna sonora di Flashdance

La prima classifica di Top 10 è la “Hit Parade 1983“, andiamo a vedere le posizioni sulle quali si sono sfidate le squadre dei siciliani e dei talentuosi. Da una parte ci sono Nino Frassica, Diletta Leotta e Cristiano Malgioglio; mentre dall’altra parte Mara Maionchi, Gigi D’Alessio e Elettra Lamborghini. Con le canzoni mostrate facciamo un tuffo nel passato con alcuni brani straordinari. Il decimo posto è assegnato a Every Breath you take dei The Police. Al nono invece troviamo un grande del passato della nostra televisione, quel Corrado Montoni che cantò quell’anno l’irriverente canzone Carletto. All’ottavo posto c’è una legenda come Michael Jackson che ha portato “Billie Jean“. Al settimo poi troviamo un altro grande artista come Robin Gibb con Juliet e infine al sesto, per completare la prima metà di classifica “Moonlight shadow” di Mike Oldfield.

Quale era la Hit Parade del 1983? Ecco il primo posto

Quale era la Hit Parade del 1983? Sono tante le splendide canzoni che siamo tornati ad ascoltare grazie a Top 10, il nuovo programma di Carlo Conti in onda stasera su Rai 1. Al quinto posto troviamo la coppia formata da Paul McCartney e Michael Jackson che duettavano sulle note di Say Say Say. Salendo al quarto posto ecco un’altra canzone italiana con Vacanze Romane dei Matia Bazar. Michael e Johnson Rigeira invece si meritavano la medaglia di bronzo grazie alla premiatissima Vamos a la playa che fu reinterpretata diverse volte nella storia della musica. Il secondo posto è dei Gazebo con I like Chopin, mentre al primo troviamo Flashdance – What a feeling di Irene Cara.

