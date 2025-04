Durante la puntata de Le Iene di ieri sera, Gaetano Pecoraro era in compagnia di Sara Farnetti, specialista in medicina interna ed esperta in nutrizione, per cercare di capire quale pesce mangiare di modo da permettere al nostro organismo di stare in salute. I due si sono quindi recati presso un mercato per provare a capire meglio cosa comprare e cosa no. “Il cibo è la prima medicina – racconta la dottoressa – e non lo abbiamo detto noi, il problema è un altro, è che il cibo contiene altre sostanze che noi non sappiamo”. Per Valter Longo, biogerentologo: “Quanto impatta sulla nostra salute quello che noi mangiamo? Io direi un 70 per cento”. La dottoressa Farnetti ha aggiunto: “Purtroppo il pesce viene dal nostro mare, il mare è inquinato e quindi dobbiamo fare i conti con quello che abbiamo combinato all’ambiente nel mare: ci sono microplastiche e metalli, dobbiamo sapere scegliere. Prima scelta, i pesci piccoli che ci garantiscono che avendo avuto una vita media più breve ha accumulato meno sostanze”, affermazione che trova d’accordo il dottor Longo: “Il pesce azzurro contiene bassi livelli di mercurio”.

Qui Gaetano Pecoraro ci tiene a precisare: “Il mercurio viene scaricato in mare dall’uomo e più sono grandi i pesci e più contengono mercurio. Un tonno da 200 kg ad esempio, avendo fra i 15 e i 20 anni ed essendo stato in cima alla catena alimentare per tutta la vita nutrendosi di altri pesci, ha un contenuto di mercurio attorno al microgrammo per ogni kg del suo muscolo, per questo è consigliabile mangiarlo con moderazione, non più di due volte al mese, perchè se ne consumiamo troppo potrebbe avere effetti davvero problematici sul nostro sistema nervoso centrale e quello cardiovascolare. Al pesce grande meglio quindi preferire quello azzurro in tutte le sue declinazioni, alici, sgombri, tonnetti… tutti pesci di taglia media e piccola ad alto contenuto di acidi grassi omega 3, ricchi di proteine nobili, vitamina d, iodio e selenio, perfetti qualora voleste prevenire le malattie cardiovascolari, migliorare il colesterolo e favorire il metabolismo”.

QUALE PESCE MANGIARE, PECORARO: “SALMONE CONTIENE DIOSSINE E PCB”

E il salmone? “Il salmone può essere associato a tossine come diossine e PCB che sono contaminanti ambientali che si accumulano nel grasso del pesce ed in particolare di quelli allevati, la quasi totalità di quelli che arrivano nei nostri mercati. Oltre al mercurio, presente in concentrazioni più basse rispetto al tonno, dobbiamo fare attenzione ai residui di farmaci usati negli allevamenti intensivi come antibiotici e antiparassitari”, con Valter Longo che ha aggiunto che: “Il salmone può essere associato ad alti livelli di tossine”.

La dottoressa Farnetti aggiunge, soffermandosi sulle differenze fra il salmone fresco al banco e quello nelle buste affumicato: “E’ notevole la differenza, ci sono le plastiche come involucro, c’è l’affumicatura e non sappiamo se naturale o tossica e poi c’è tanto sale. Il salmone si può mangiare una volta al mese perchè distrae il sistema immunitario che per noi è tanto prezioso, è come se fosse la porta della nostra casa, chi entra dipende da lui. E’ legato a cancro, malattie degenerative e come possiamo proteggerci? Variamo il tipo di pesce che mangiamo e piantiamolo di mangiare tutti i giorni lo stesso piatto”, per poi ribadire: “Dobbiamo smettere di mangiare sempre gli stessi alimenti soprattutto per chi si trova fuori spesso al ristorante e che finisce per mangiare tonno, spada e salmone”. La regola del pesce piccolo comunque non è sempre valida, soprattutto se ci riferiamo alle cozze e ai mitili, ma che potrebbero essere pescati in zone del nostro Paese che sono ricche di metalli.

QUALE PESCE MANGIARE, PECORARO: “LA MITICOLTURA E’ MOLTO DIFFUSA…”

“In Italia la miticoltura – prosegue la iena Pecoraro -è diffusa su gran parte della nostra coste. Cozze e vongole filtrano l’acqua del mare per trattenere ciò che contiene e così facendo puliscono il mare ma trattengono sostanze inquinanti come mercurio, cadmio e piombo, per questo motivo cozze e vongole devono essere depurate in impianti controllati”. Gaetano Pecoraro conclude il suo servizio dicendo: “L’elenco dei pesci nei nostri mercati è lunghissimo, non mangiamo sempre la stessa cosa e la nostra salute ne avrà giovamento”.

Il pesce azzurro, come abbiamo detto sopra, resta quello più consigliato anche e soprattutto per i bimbi, in particolare le alici che sono gustose, di piccola taglia e che non contengono le lische, che possono essere ovviamente pericolose. Ecco perchè per i primi mesi di età è consigliabile scegliere questo tipo di pesce poi con la crescita si possono introdurre altre specie come ad esempio il merluzzo, il nasello e la platessa, altri pesci storicamente ritenuti molto adatti ai più piccoli.