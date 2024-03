Quale vino bere con la colomba di Pasqua 2024? Dal Moscato al Valpolicella/ Occhio anche a birra e cocktail

Quali vini associare alla colomba di Pasqua 2024? Una domanda a cui ha cercato di dare una risposta l’autorevole Gambero Rosso facendo un po’ di proposte a volte anche non troppo conformiste. Il primo vino, quello più scontato, è il moscato d’Asti, un vino molto dolce che solitamente si beve durante le feste (è utilizzato anche molto a Natale), ed è un classico abbinamento dolce con dolce.

Prosecco il vino più venduto al supermercato/ Spesi in media 5,4 euro al litro, bene Chianti e Lambrusco

Gambero Rosso consiglia vari tipo di Moscato, come il Canelli Casa di Bianca di Gianni Doglia, ma anche il Vite Vecchia di Ca’ d’ Gal, definito qualcosa di più opulento e voluminoso. Attenzione anche agli Chambave Muscat Passito valdostani come ad esempio il Prieuré de La Crotta di Vegneron e il Flétri de La Vrille. Sempre al nord spazio ad un Moscato Passito dall’Alto Adige, il Baronesse di Nals Margreid, ma occhio anche alla Sicilia, dove si produce lo zibibbo che è chiamato anche Moscato d’Alessandria. Le proposte in questo caso sono due, il Ben Ryé di Donnafugata, e lo Zhabib Passito di Hibiscus.

"Digiuno intermittente a lungo termine è dannoso"/ Studio: "Aumenta il rischio di morte cardiovascolare"

COSA BERE CON LA COLOMBA DI PASQUA 2024? I VINI PIU’ INDICATI

Per una colomba di Pasqua 2024 ricca di glassa e con molte mandorle, si può invece abbinare un vino dolce da muffa nobile e in questo caso tre sono le etichette consigliate, tutte proveniente dall’Umbria. Ci sono poi le colombe più golose, quelle cioè farcite, come ad esempio con del cioccolato o delle creme, magari al pistacchio, oppure ricoperte.

In questo caso serve un vino di maggiore intensità, come un Valpolicella, leggasi l’A Mariasole di Venturini, il Moron della linea Domini Veneti della Cantina Valpolicella Negrar e il Sant’Ulderico di Monte dall’Ora. Consigliato anche Brachetto d’Acqui, un Primitivo di Manduria Dolce Naturale.

Vino nello spazio, pillole edibili l'ultima frontiera/ “Ne contengono 3 ml, trasportabili e stoccabili”

COSA BERE CON LA COLOMBA DI PASQUA 2024? NON SOLO VINO…

Gambero Rosso consiglia di bere anche della buona birra assieme ad una colomba. Si tratta senza dubbio di un abbinamento non usuale, definito dagli stessi esperti “intrigante”, e precisamente una tripel del Belgio. Per chi se ne intende un po’ sono birre solitamente alcoliche e dal colore giallo dorato, con profili olfattivi che ricordano la frutta a pasta gialla ma anche il miele, birre morbide e dolci che sono bilanciate da un finale secco ed asciutto.

Fra i nomi più consigliati la Fou Foune di Cantillon, prodotta anche con albicocche Bergeron. Infine, perchè non associare un cocktail ad una bella colomba di Pasqua? In questo caso tre sono quelli consigliati: un Mimosa, composto da spumante e succo d’arancia in perfetti parti uguali, quindi un Tequila Sunrise, con tequila, granatina e succo d’arancia, e infine uno Screwdriver con vodka e sempre succo d’arancia. Insomma, una proposta molto interessante da abbinare ad una colomba, dal classico moscato fino ad un cocktail passando da una corposa birra: e voi cosa scegliereste?

© RIPRODUZIONE RISERVATA