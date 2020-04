Quali aziende riaprono domani 27 aprile/ Automotive, manifattura, cantieri edili e…

Pubblicità

Poche aziende con basso rischio contagio potranno riaprire il 27 aprile. Questa l’ipotesi più accreditata in merito alle deroghe che il governo potrebbe concedere. L’intenzione sarebbe quella di riavviare in anticipo rispetto alla Fase 2 solo l’edilizia pubblica, come sollecitato dai Comuni. Questo vuol dire che domani potrebbe essere riaperta l’edilizia residenziale pubblica, quella per i cantieri di scuole, carceri e per le opere contro il dissesto idrogeologico. Questa, dunque, al momento l’unica certezza visto che, come riportato dal Corriere della Sera, è stato siglato il protocollo che fissa regole e obblighi per il datore di lavoro e i dipendenti. Il documento riguarda i grandi cantieri e la ristrutturazione di case e locali. Le indiscrezioni però si rincorrono, motivo per il quale si parla di una riapertura anche per le aziende che fabbricano apparecchiature per telecomunicazioni, elettronica e audio-video, orologi, strumenti ottici e attrezzature fotografiche, cablaggi, macchine per agricoltura e silvicoltura, per fornitura di metalli e altre macchine utensili, autoveicoli e carrozzerie per autoveicoli.

Pubblicità

QUALI AZIENDE RIAPRONO 27 APRILE: LE IPOTESI

Potrebbe scattare il semaforo verde anche alle aziende che fabbricano aeromobili, veicoli spaziali, militari e da combattimento, mobili, gioielleria, bigiotteria, strumenti musicali, articoli sportivi, giochi e giocattoli. Secondo quanto riportato da RaiNews, il via libera per domani 27 aprile potrebbe essere dato anche a chi sviluppa progetti immobiliari, edifici residenziali e non, altre opere di ingegneria civile, demolizione e preparazione edile, completamento e rifinitura di edifici. Potrebbe esserci un capitolo riguardante le attività immobiliari e quelle professionali scientifiche e tecniche. Da domani riaprono anche le aziende dell’automotive e il settore degli elettrodomestici, ma parzialmente. Si va da Fca, ma solo alla Sevel di Chieti e in piccola parte a Melfi e Mirafiori, a Cnh, da Fincantieri a Whirlpool ed Electrolux. Bisognerà però fare attenzione anche ai casi regionali. L’Emilia-Romagna ad esempio potrebbe dare il via libera, ad esempio, ai saloni di toelettatura per cani, in tutte le province tranne Piacenza, secondo Repubblica, perché è il territorio più colpito dal virus.



© RIPRODUZIONE RISERVATA