Quali banche accettano la cessione del credito 2023/ Ecobonus e Superbonus a rischio?

C’è chi ancora oggi si domanda, quali banche accettano la cessione del credito nel 2023. Una domanda lecita, dato che sono diversi gli istituti bancari che avevano chiuso “queste operazioni”, da un po’ di tempo (sia per le imprese che per i privati che avevano aderito al Superbonus 110%).

Ma non si tratta soltanto del superbonus 110%, ma anche dell’ecobonus 2023 e di tutte quelle agevolazioni edilizie, che davano la possibilità di poter riscuotere i crediti promessi dallo Stato. Ma adesso la situazione si fa dura per le banche, che non tutte sono disposte a riaprire le pratiche. E allora? Cosa resta da fare?

Quali banche accettano la cessione del credito 2023? Eccole

Per poter rispondere alla domanda “Quali banche accettano la cessione del credito 2023”, dobbiamo fare chiarezza e cercare di essere precisi su tutte le disposizioni e posizioni degli enti bancari. Le volontà sono molto vaste, e non tutte faranno certamente piacere ai contribuenti italiani.

Classica domanda di rito – e a volte fastidiosa – volete prima la buona o la cattiva notizia? In realtà in questo caso, non ci sono proprio brutte notizie al riguardo, ma soltanto temporanee e indubbie perplessità. Ci riferiamo con esattezza a Crédit Agricole e Banco Bpm, che nonostante la volontà di riaprire le pratiche per consentire la cessione dei crediti, attualmente è una “decisione sospesa“.

Altri enti bancari come Sparkasse e Intesa San Paolo, avrebbero già ripreso l’acquisto, mentre Poste Italiane Unicredit stanno lavorando per farlo nel più breve tempo possibile. Piattaforme intermediarie come SiBonus, Innova Credit, Finanz.tech e Giroconto, sono propense a valutare l’acquisto di eventuali bonus edilizi.

Al momento in Italia, 15 miliardi di crediti risulterebbero bloccati per le aziende che dal 2 maggio potrebbero rateizzare il tax credit in 10 rate (uguali e annuali). Mentre per i privati i crediti restano non cedibili, ma possono sfruttare la detrazione in 10 quote nella dichiarazione dei redditi (saltando al massimo, un anno di imposta).

Questo è tutto ciò che riguarda la risposta alla domanda “Quali banche accettano la cessione del credito 2023”, ci auguriamo che la situazione si risolva al più presto.











