Quali bonus ci saranno nel 2024/ 4 Misure che fanno gola agli italiani (10 novembre 2023)

Per coloro che si domandano quali bonus ci saranno nel 2024, abbiamo preparato un elenco di tutte le agevolazioni valide (non solo a partire dal 2023), ma anche introdotte nella Legge di Bilancio del prossimo anno, visto che la crisi economica e l’inflazione non accenna a diminuire.

I bonus previsti per il 2024, sono degli aiuti economici che torneranno utili a gran parte delle categorie coinvolte: dagli ex percettori del Reddito di Cittadinanza ai nuclei familiari più numerosi (senza tralasciare indistintamente uomini o donne con difficoltà oggettive).

FAMIGLIE & NATALITÀ/ Ecco le scelte che possono aiutare la crescita economica

Quali bonus ci saranno nel 2024? Le nuove misure

Prima di comunicare quali bonus ci saranno nel 2024, occorre fare una precisazione su quanto sta accadendo nel mondo, soprattutto in Italia. Il fatto che l’inflazione sia diminuita, non significa che siamo fuori dall’emergenza, dato che la crisi continua a colpire sia famiglie italiane che single.

ISEE errato cosa succede/ Pagamenti minimi fino alla correzione (7 novembre 2023)

Il potere d’acquisto è sempre più ridotto, complice la stagflazione subita a causa del forte rincaro dei mesi precedenti (e anche quelli attuali). Le misure previste e attivabili per il 2024, sono un’opportunità in più per contenere i danni.

Assegno di Inclusione e Supporto Formazione e Lavoro

Le prime due misure riguardano l’Assegno di Inclusione e il Supporto Formazione e Lavoro. Nel primo caso i beneficiari sono le famiglie con un disabile a proprio carico (che può essere un anziano o minorenne).

Gli importi destinati a questa misura variano in base ai requisiti economici soddisfatti, che variano da un minimo di 480€ fino a massimo 6.000€ annui.

MANOVRA & FAMIGLIE/ Il "mistero" su Isee e Assegno unico

La seconda misura, ovvero il Supporto Formazione e Lavoro, è prevista a supporto degli ex percettori del Reddito di Cittadinanza, e che vorrebbero e potrebbero integrarsi al mondo del lavoro, ottenendo un corrispettivo di 350€ durante il periodo di formazione.

La resistenza dell’Assegno Unico

L’Assegno Unico non cede e sarà prorogato anche nel 2024 (alle medesime condizioni attuali). Si potrà percepire a partire dal 7° mese di gravidanza fino al 21esimo compleanno del figlio (in caso di disabilità non c’è alcun limite d’età).

Superbonus al 70%

Per completare la risposta a quali bonus ci saranno nel 2024, non possiamo omettere il Superbonus al 70%. Dopo alcune vicissitudini, la Legge di Bilancio ha deciso di prorogare la misura del bonus edilizio che fino ad oggi ha permesso di poter ricostruire e ristrutturare fino al 110%.

Sarà ammesso sia lo sconto in fattura che la cessione del credito. Sono oggetto di eccezione al “110%”, tutti quegli interventi mirati alla ricostruzione o ristrutturazione di edifici distrutti a causa di eventi sismici.











© RIPRODUZIONE RISERVATA