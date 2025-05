Ancor prima dei referendum, gli italiani sono chiamati a votare per le comunali, ma non ovunque. I Comuni al voto per le Elezioni Amministrative 2025 riguardano per la maggior parte città che fanno parte di regioni a statuto ordinario, perché per quelle a statuto speciale ve ne sono solo alcune della Sicilia e della Sardegna, mentre in Trentino-Alto Adige il primo turno si è tenuto il 4 maggio, il ballottaggio il 18 maggio scorso.

Numeri alla mano, sono 117 i Comuni delle Regioni a statuto ordinario coinvolti nel voto in totale. In base ai dati forniti da Anci, sono 406 i Comuni italiani coinvolti nella tornata elettorale amministrativa della primavera 2025, invece sono 14 quelli di Sicilia e Sardegna a statuto speciale che votano oggi. Invece, ad aprile sono stati chiamati alle urne i Comuni del Friuli-Venezia Giulia e a inizio maggio quelli delle Province Autonome di Trento e Bolzano, quindi nel complesso sono 286 i Comuni di queste Regioni a statuto speciale che sono coinvolti.

Il Viminale ha pubblicato l’elenco dei comuni delle Regioni a statuto ordinario coinvolti nelle Elezioni Amministrative 2025 del 25 e 26 maggio (qui in pdf). Non sono informazioni importanti solo perché forniscono un quadro dettagliato delle consultazioni elettorali, ma anche perché consentono di avere una visione chiara dei comuni e della popolazione coinvolti, per una partecipazione informata, senza trascurare l’importanza del monitoraggio democratico e dell’analisi statistica. Infatti, sono tutti dati importanti per garantire un processo elettorale efficiente e trasparente.

LE STATISTICHE SULLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025

In particolare, sono 31 i Comuni con oltre 15mila abitanti (74 se si tiene conto anche delle altre date previste), 4 i capoluoghi di provincia coinvolti (8 nel complesso Genova, Bolzano, Matera, Pordenone, Nuoro, Trento, Ravenna e Taranto), mentre sono 86 quelli pari o inferiori a 15mila abitanti. Dei Comuni coinvolti alle Elezioni Amministrative 2025 questa primavera, ben 19 si trovano in Calabria, 18 in Lombardia, 15 in Campania, 9 in Lazio, a seguire 8 in Basilicata, 6 in Abruzzo, 5 in Emilia-Romagna e Liguria, 2 nelle Marche. Tra le Regioni a statuto speciale, il primato spetta al Trentino-Alto Adige con 268 Comuni coinvolti.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025: I DATI SUI COMUNI

Il Comune con il minor numero di abitanti è Malvicino, in provincia di Alessandria, con 79 residenti. Il più popoloso, invece, è Genova, che conta 561.203 abitanti e anche il maggior numero di elettori, pari a 481.343. Tra i Comuni non capoluogo, quello con più residenti è Giugliano in Campania, con una popolazione di 123.758 persone. Secondo i dati del Ministero dell’Interno, la popolazione complessivamente coinvolta nelle Elezioni Amministrative 2025 è di 3.436.664 persone, di cui 2.976.751 aventi diritto al voto.