Quali coppie di Temptation Island 2025 si sono lasciate? Segnalazioni su Denise e Marco e Lucia e Rosario

Mancano ancora quattro puntate prima del finale di Temptation Island 2025 ed il percorso delle sette coppie che hanno deciso di mettersi in gioco continua ad appassionare i telespettatori che crescono di volta in volta fino a sfiorare il 30% di share. C’è molta curiosità, tuttavia, anche su come finisce il viaggio nei sentimenti dei protagonisti? Quali coppie di Temptation Island 2025 si sono lasciate e quali, invece, stanno ancora insieme? In questi giorni non sono mancati spoiler e segnalazioni sul loro futuro.

In questi ultimi giorni non sono mancate le segnalazioni sulla coppia formata da Denise e Marco: si sono lasciati dopo Temptation Island 2025? Denise Rossi è stata avvistata da sola in spiaggia e dall’aria piuttosto triste e forse stava piangendo e Marco non era con lei. Secondo altre segnalazioni Denise nel suo percorso si è invaghita del single Flavio Ubirti ed in molti ipotizzano che possa essere nato qualcosa tra di loro. Segnalazioni riguardando anche la coppia Lucia e Rosario di Temptation Island 2025, questa volta ad essere stato avvistato da solo è stato il giovane. Va detto però che da contratto le coppie non possono farsi vedere insieme (indipendentemente dall’esito della fine del programma) per non lanciare spoiler sul finale.

Sonia M. e Alessio sono usciti separati da Temptation Island 2025 ma potrebbero regalare delle sorprese stando alle anticipazioni criptiche di Filippo Bisciglia. E del resto lo stesso avvocato pugliese sui social si era lasciato sfuggire di essere tornato insieme alla sua compagna. Stesso discorso anche per Valentina e Antonio che sembra che abbiano lasciato insieme il programma e che addirittura il 34enne attualmente lavori con Maria De Filippi anche se non è chiaro in quale ruolo.

Poche segnalazioni sulle altre tre coppie Sonia B. e Simone, Sarah e Valerio e Maria Concetta e Angelo. Tuttavia l’esperto di gossip Amedeo Venza nei giorni scorsi aveva lanciato una clamorosa indiscrezione su quali coppie di Temptation Island 2025 si sono lasciate: nessuna. “Persone vicine alla produzione fanno sapere che a quanto pare nessuna coppia sia scoppiata” E che proprio per questo motivo le registrazioni sono durate meno del previsto. Al momento si tratta solo di indiscrezioni per sapere con esattezza com’è finita alle coppie di Temptation Island 2024 occorre seguire le prossime puntate.

