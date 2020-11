Quali fra queste creature non è di Carlo Rambaldi?/ Dal Giappone…

Quali fra queste creature non è di Carlo Rambaldi? La domanda arriva su Canale 5 nel corso della nuova puntata di Chi vuol essere milionario. Gerry Scotti la pone a Sandro Iannaccone, nuovo concorrente, per un valore di 10mila euro. Ma andiamo subito a scoprire qual è la risposta esatta. Il portale Mediaset, nella sezione dedicata al programma, ci fa sapere che la risposta è Godzilla. Si tratta dunque dell’unica creatura di origine giapponese a cui Rambaldi non ha lavorato. Ricordiamo che Carlo Rambaldi è stato un effettista e artista italiano, famoso a livello internazionale per le sue creature protagoniste di famosi film degli anni ’70 e ’80.

Carlo Rambaldi e gli Oscar vinti

Il talento di Carlo Rambaldi è stato premiato dalla vittoria di ben due Oscar ai migliori effetti speciali ottenuto per Alien (1979) ed E.T. l’extra-terrestre (1982), oltre che l’Oscar Special Achievement Award per gli effetti visivi del film King Kong (1976). Alla domanda da diecimila euro di Chi vuol essere milionario? Sandro Iannaccone dovrà dunque confrontarsi con i successi di Carlo Rambaldi: riuscirà a dare la risposta esatta?

