Quali sono gli album più venduti del 1995? / Gli anni d’oro degli 883, sul podio…

Quali sono gli album più venduti del 1995? Nuova classifica da decifrare a Top 10, dove Carlo Conti mette alla prova i concorrenti dei Tali e Quali e delle Vesuviane. Chi vincerà la sfida? La classifica vede al primo posto degli album più venduti Spirito di Vino di Zucchero. Seconda posizione per Non calpestare i fiori nel deserto di Pino Daniele, terza Destinazione paradiso di Gianluca Grignani. In graduatoria, al quarto posto, ecco i Neri per Caso con Le Ragazze. Si tratta di un album che è rimasto nei cuori dei loro fan, che in quel periodo storico vedevano il gruppo piazzarsi in cima alle classifiche. Quinto album più venduto in Italia nel 1995 è quello di Michael Bolton con Greatest hits 1985-1995. Il mitico Antonello Venditti sesto con l’album Prendilo tu questo frutto amaro, comprendente brani come Ogni Volta. Settima posizione per Claudio Baglioni con Io sono qui, davanti ai Queen con Made in Heaven. Nono posto in classifica per i Take That con Nobody else, mentre al decimo posto abbiamo La donna il sogno & il grande incubo degli 883. Gli anni 90, per il gruppo guidato da Max Pezzali, rappresentano un periodo d’oro, ricco di grandi successi con brani come Ti sento vivere, Senza averti qui, Tieni il tempo, Una canzone d’amore e Gli anni.

