Nel 2025 è possibile godere di molteplici bonus legati all'ISEE (anche per redditi più alti), disponibile anche per i lavoratori autonomi.

Anche il 2025 prevede l’erogazione di molteplici bonus legati al proprio ISEE aggiornato. I più sostanziosi sono elargiti ai nuclei familiari con un reddito medio basso (entro 25.000€), ma ciò non esclude anche chi ha indicatore più alto.

A tal proposito è importantissimo tenere aggiornato il documento che dimostra i redditi, e per farlo occorre innanzitutto aggiornare ed inviare la DSU così da poter ricavare un risultato corretto (pena l’impossibilità di accedere agli incentivi fiscali).

Bonus ISEE 2025/ Tutti gli incentivi garantiti anche agli autonomi

Al fine di ottenere i bonus economici (per questo 2025) e legati all’ISEE, è essenziale riportare ogni dato (da quello reddituale a quello anagrafico). Ogni incentivo prevede dei requisiti minimi da rispettare e un contributo che varia individualmente.

Incentivo per la retta dell’asilo

Il primo aiuto “vincolato” all’importo dell’ISEE è destinato alle famiglie che hanno dei bambini piccoli. Il contributo prevede fino ad un massimo di 3.000€ per pagare le spese inerenti ad un figlio affetto da gravi patologie oppure per sostenere le rette scolastiche dell’asilo nido.

La soglia massima ottenibile prevede un reddito massimo di 25.000€, mentre all’aumentare dell’importo scende anche l’aiuto (su 40.000€ l’incentivo viene ridotto a 1.500€.).

Bonus per le nuove nascite

A partire dal 17 aprile i lavoratori autonomi, dipendenti o anche chi è in stato di disoccupazione, purché abbia un ISEE entro 40.000€, potrà ricevere un contributo una tantum corrispondente a 1.000€ (da utilizzare senza particolari restrizioni).

Naturalmente il bonus Nuovi Nati ammette anche le adozioni, e in entrambi i casi il figlio dev’essere presente da quest’anno.

L’aiuto per le mamme

Il bonus per le mamme che hanno un lavoro (sono ammesse anche le autonome, fanno eccezione solo quelle appartenenti al settore domestico), e un ISEE più basso di 40.000€, possono ricevere fino a 480€ (se ci sono 2 figli), mentre con più figli è previsto l’esonero contributivo (su un massimo di 3.000€).

Sconto in bolletta ed elettrodomestici

Per i nuclei familiari con un ISEE entro 25.000€ – vale anche per chi ha già il bonus sociale – è possibile ricevere in automatico uno sconto in bolletta (dal valore massimo di 200€).

Anche per l’acquisto di un nuovo elettrodomestico è possibile godere di un importo non superiore a 200€ (scontato in fattura), ma al superare dell’ISEE sopra indicato l’aiuto scenderebbe a 100€.

Contributi per la seduta di psicoterapia

A chiudere il cerchio del bonus legato all’ISEE c’è l’incentivo ottenibile per ogni seduta di psicoterapia (50€ fino ad un tetto massimo di 1.500€ per redditi corrispondenti a 15.000€).

Al salire dell’ISEE (purché non si superino i 50.000€), il contributo massimo ottenibile è di 500€.