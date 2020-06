Quali sono i litigi condominiali del 2018?/ Tra cattivi odori e rumori molesti

Quali sono i litigi condominiali del 2018? A Top 10 si ragiona su i motivi che hanno portato gli italiani a discutere con i vicini di casa. Sono davvero tanti, scopriamo, i motivi per arrivare a un dibattito poco gradito. Andiamo a vedere le posizioni dalla dieci alla cinque. All’ultimo posto ci sono le tovaglie sbattute che a volte possono aver portato alla caduta di oggetti spiacevoli ai piani inferiori. Al nono troviamo i mozziconi di sigaretta che molto spesso possono creare delle discussioni. All’ottavo invece è il momento di trovare il bucato gocciolante che fa cadere l’acqua sempre al piano inferiore. Al settimo ci sono gli animali, principalmente cani e gatti. Infine al sesto c’è l’annaffiatura delle piante.

Quali sono i litigi condominiali del 2018? Le prime posizioni

Andiamo ora a vedere quali sono le prime posizioni della classifica “Quali sono i litigi condominiali del 2018?”. A Top 10 Carlo Conti ci mostra un altro lato del nostro paese dopo aver mostrato quella che fu la hit parade del 1983. Al quinto posto troviamo la disposizione delle piante, mentre al quarto ci sono gli schiamazzi che arrivano dal cortile. Saliamo ad analizzare il podio. La medaglia di bronzo se la prende il parcheggio che diventa spesso motivo di discussione per chi ne ha diritto e chi no. Al secondo posto poi è il momento dei cattivi odori che magari provengono per spazzatura o per gli animali. Al primo posto invece troviamo i rumori molesti.



