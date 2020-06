Quali sono i nomi maschili più scelti tra 1980 e 2018?/ “Piscia Maria”, chi è?

Pubblicità

Quali sono i nomi maschili più scelti tra il 1980 e il 2018? Lo racconta Carlo Conti a Top 10 con Christian De Sica che si dimostra ancora una volta senza limiti e divertentissimo: “C’era una persona che conoscevo che si chiamava Piscia Maria”. Una battuta dietro l’altra ci porta anche a raccontare il nostro paese. Nel 1960 il nome maschile più usato era Giuseppe, con nomi molto classici sul podio come Antonio e Francesco. Dietro troviamo poi Giovanni, Roberto, Salvatore, Marco, Paolo, Alessandro e Andrea. La curiosità è che a 50 anni di distanza troviamo in classifica ancora Francesco e Alessandro. Mentre altri otto sono stati sostituiti. Andiamo a vedere da vicino anche quanto accaduto appena due anni fa.

Quali sono i nomi maschili più scelti tra 1980 e 2018? Ecco le scelte di due anni fa

Quali sono le scelte di due anni fa legate ai nomi maschili. Rispetto al 1980 nel 2018 ci sono ancora Francesco e Alessandro rispettivamente al secondo e terzo posto. Ma al primo posto? Leonardo ha sostituito Giuseppe con un cambio anche in altre sette posizioni. Al quarto posto troviamo Lorenzo, seguito da Mattia, Andrea, Gabriele, Riccardo, Tommaso ed Edoardo. Sono tutti nomi bellissimi e sorprende il fatto che in una società già globalizzata non ci sia nemmeno un nome straniero nella top ten. Di certo stiamo imparando molto grazie a questa splendida trasmissione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA