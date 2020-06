Quali sono i programmi tv più longevi?/ Non è Domenica In, ma…

Pubblicità

A Top 10 arriva una domanda molto interessante: “Quali sono i programmi tv più longevi?”. Carlo Conti si presenta di fronte alle due squadre di vip “I Principi Abusivi” e “I Don Matteo”. In molti si aspettavano di vedere al primo posto “Domenica In“, una scelta che ovviamente porta almeno al podio, lo troviamo al terzo, ma non la medaglia d’oro che invece spetta a sorpresa a “La Domenica Sportiva” una delle leggende di Rai 1. Al secondo posto invece troviamo un altro programma legato al mondo dello sport, “90° Minuto” andato in onda per la prima volta nel 1970. Segue al quarto posto un altro programma molto seguito e amatissimo dal pubblico, cioè “Sereno Variabile” seguito da un altro programma legato al mondo della natura e cioè “Linea Verde”.

Quali sono i programmi tv più longevi? La seconda parte della classifica

Si passa alla seconda metà della classifica di Quali sono i programmi tv più longevi? su Rai 1 a Top 10. Al sesto posto infatti troviamo Forum, prima edizione del 1985 condotta all’interno di Buona Domenica da Catherine Spaak. Sono emozionanti anche le immagini che ci vengono dal passato. Subito dopo c’è un gioiello di Rai Uno, cioè “Uno Mattina“. Si passa poi all’ottavo posto quando troviamo “Un giorno in pretura“, programma che ha riscosso grandi consensi lungo gli anni in cui è andato in onda. Si passa poi alla nona posizione quando troviamo “Striscia la notizia“, tg satirico ideato da Antonio Ricci e infine troviamo un’altra leggenda come “Chi l’ha visto?”.



