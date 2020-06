Quali sono i souvenir più venduti del 1991?/ La gondola di Venezia al primo posto e..

Quali sono i souvenir più venduti del 1991? Top 10 ci porta ora su una curiosità di colore per capire cosa gli acquistavano i turisti. La parte destra della classifica ci porta al decimo posto dove troviamo un foulard del Lago di Garda molto utilizzato in quei periodi dalle donne di tutte le età. Al nono posto c’è la splendida Torre degli asinelli di Bologna. All’ottavo posto c’è il classico pupo siciliano che all’epoca era considerato un oggetto molto ricercato. Si passa poi all’arte con due splendidi luoghi che hanno fatto la storia del nostro paese. Al settimo posto c’è l’Arena di Verona, mentre al sesto lo splendido Duomo di Milano.

Quali sono i souvenir più venduti del 1991? La parte alta classifica

Andiamo a vedere la parte alta della classifica di Top 10 “Quali sono i souvenir più venduti del 1991?” Al quinto posto c’è un campanile amatissimo in Italia e ogni anno visitato da tantissimi stranieri cioè la Torre di Pisa. Al quarto posto c’è spazio per la scaramanzia cioè il corno portafortuna. Al terzo posto si torna a parlare dell’arte dove troviamo lo splendido David di Donatello conservato oggi a Firenze. Si passa al secondo posto e dunque tocca ancora a un monumento, il Colosseo di Roma. Al primo posto c’è una sorprendente Gondola di Venezia. Carlo Conti in merito spiega che all’epoca si usava metterle sopra la televisione con al di sotto un centrino fatto all’uncinetto.





