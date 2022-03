Quali sono le Coppie di Ultima Fermata?/ I concorrenti della prima puntata

Ultima fermata, chi sono le quattro coppie dovranno affrontare la crisi. Riusciranno a superarla?

Da questa sera andrà in onda su Canale 5 il nuovo programma “Ultima Fermata”. A condurre il programma sarà Simone Ventura. Il format ricorda a molti “Temptation Island” anche se diversamente da quel reality, in questo le coppie saranno già in crisi e dovranno ritrovarsi. Il programma è stato scritto da Raffaella Mennoia e Luca Zanforlin, autori che da anni lavorano con Maria De Filippi e la sua società di produzione televisiva, Fascino, come ad esempio in Uomini e Donne. Quattro sono le coppie protagoniste di questo programma.

COPPIA STEFANIA E MAURIZIO

La prima coppia di Ultima Fermata è quella formata da Stefania e Maurizio. Sposati da quattro anni, Stefania vorrebbe un figlio mentre Maurizio non sarebbe d’accordo. Nella clip di presentazione, Maurizio avrebbe dichiarato: “Sono sposato con Stefania da quattro anni, nonostante il nostro siamo un amore con la a maiuscolo, Stefania vuole molto un figlio, io no. Questo ci allontana e a me fa stare male. La paura di perderla c’è, senza Stefania la mia vita non me la vedo”.

COPPIA BIAGIO E LA FIDANZATA

La seconda coppia di Ultima Fermata è formata da Biagio e la fidanzata. La ragazza ha rivelato che tra loro non ci sarebbe più intimità: “Sono fidanzata con Biagio da 10 anni, non abbiamo più rapporti fisici come avevamo un tempo perché lui non riesce ad accettare che io sono stata con un’altra persona. Scrivo a Ultima Fermata perché non mi dà le giuste attenzioni e non mi fa sentire desiderata”.

COPPIA ADRYANA SEREDOVA E JONATAN ROSATI

La terza coppia è formata da Adryana Seredova e Jonatan Rosati. La crisi tra loro è scoppiata dopo che Jonatan avrebbe scoperto il tradimento di lei: “Io e Adryana eravamo complici, poi improvvisamente in auto squilla il telefono, sconosciuto. Rispondo in vivavoce e si sente ah amore sei con lei, da quella telefonata il mio rapporto con Adriana è cambiato”.

COPPIA VALENTINA SAMUEL

La quarta coppia di “Ultima Fermata” è formata da Valentina e Samuel. Lui tuttavia è in piena crisi e ha deciso di affidarsi al programma Ultima Fermata per recuperare il loro rapporto. Ha addirittura chiesto il divorzio alla moglie: “Sono Samuel e sono sposato con Valentina da circa sei anni, purtroppo il rapporto tra me e lei è in crisi. Ha conosciuto casualmente un uomo e ad oggi sono amici del cuore. Qualche mese fa mi ha fatto recapitare questa lettera dove chiede un divorzio consensuale, io ho scritto al programma perché voglio salvare il nostro matrimonio”.

