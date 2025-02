Grande Fratello, quali sono i due gruppi della Casa spaccata a metà

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello questa sera, lunedì 17 febbraio 2025, e saranno tantissimi i temi caldi che verranno affrontati da Alfonso Signorini in diretta tv. Tra i tanti argomenti spicca senza dubbio la profonda spaccatura che ormai ha diviso a metà la Casa più spiata d’Italia: due fazioni, due gruppi in netta opposizione tra loro, con l’eccezione di pochi concorrenti che ancora non hanno preso una vera e propria posizione.

Ma quali sono le due fazioni del Grande Fratello? La prima è formata principalmente da Helena Prestes, Iago Garcia, Stefania Orlando e Javier Martinez; a loro si aggiungono anche Amanda Lecciso, che nelle ultime settimane si è parecchio avvicinata a Helena, e la new entry Federico Chimirri, da poco in Casa ma che ha sin da subito legato molto con Javier.

Grande Fratello, le due fazioni e il gruppetto degli “indecisi”

Proseguendo con l’analisi delle fazioni del Grande Fratello, il gruppo opposto è invece composto da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ai quali si aggiungono Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice oltre a Giglio e Jessica Morlacchi; in questa fazione possiamo inserire anche Zeudi Di Palma, nuovamente allontanatasi da Helena, anche se non si è mai detta effettivamente membro di uno o dell’altro gruppo.

Discorso particolare invece per Mariavittoria Minghetti: spesso vicina agli “Shailenzo”, negli ultimi giorni si è “ribellata” ad alcuni comportamenti della coppia riavvicinandosi ad Amanda Lecciso, sua precedente amica, pur ribadendo di non sentirsi parte di nessuna fazione. Ci sono poi gli “indecisi”, possiamo definirli così, ovvero coloro che ad oggi non hanno preso un’effettiva posizione: si tratta di Tommaso Franchi, Maxime Mbanda e le ultime new entry Mattia Fumagalli e Maria Teresa Ruta. Questa sera, in puntata, Alfonso Signorini affronterà il tema caldo legato a questa spaccatura all’interno della Casa: ci saranno colpi di scena?

