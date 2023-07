Quali sono le tasse sulla prima casa/ Tutte le imposte da pagare e non (18 luglio 2023)

Comprendere quali sono le tasse da pagare sulla prima casa è importante per tutti i contribuenti italiani che vogliono effettuare il loro primo investimento o acquisto sul mattone. Tuttavia, la prima casa prevede delle agevolazioni che possono variare in base a degli eventuali bonus, o in base alla presenza o meno dell’IVA.

Ad esempio, i bonus per la prima casa per under 36 agevolano le imposte sui notai e altre tasse che normalmente andrebbero pagate. Ma come abbiamo specificato nel primo paragrafo, vi sono dei benefit specifici per poter poche tasse su quella che sarà la prima abitazione.

Quali sono le tasse sulla prima casa: le varie differenze

Per comprendere quali sono le tasse sulla prima casa dobbiamo indentificare il metodo d’acquisto. Come abbiamo ribadito prima e lo facciamo tutt’ora, la prima differenza sta nell’applicazione o meno dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

Tasse sulla prima casa senza IVA

È possibile godere di una detrazione sulle imposte da versare per la prima casa senza IVA, comprando l’immobile – ad esempio – da un’azienda edilizia oppure da un venditore privato. Ecco quali benefit vi spettano:

Imposta di registro pari al 2 % del valore di acquisto;

pari al % del valore di acquisto; Imposta ipotecaria fissa di 50 €;

fissa di €; Imposta catastale fissa di 50€.

Tasse sulla prima casa con IVA

Se invece si provvede all’acquisto della prima casa ma con IVA assoggettata, ecco quali sono le imposte da dover versare inevitabilmente:

IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) al 4 %;

(Imposta sul Valore Aggiunto) al %; Imposta di registro fissa di 200 €;

fissa di €; Imposta ipotecaria fissa di 200 euro.

I contribuenti che finalizzano l’acquisto sulla prima casa, possono godere della detrazione degli interessi passivi pagati sul mutuo, oltre che godere dei benefit fiscali quali: detrazione di costi notarili e spese varie per gli intermediari immobiliari.

Infine, elenchiamo di seguito quali sono le tasse sulla prima casa:

TARI (Imposta per lo slamtimento dei rifiuti urbani); IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche), ma con detrazioni e deduzioni fiscali sulla cifra proporzionale alla rendita catastale dell’immobile.

Quanto all’IMU, non è stata elencata in quanto sulla prima casa vi è l’esenzione.











