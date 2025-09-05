Riassunto della squadre già qualificate ai Mondiali 2026 dalla CONMEBOL, dall'AFC, dalla CONCACAF e dall'OFC

Mondiali 2026, le qualificate di CONCACAF e OFC

Questa settimana i campionati si sono fermati per dare spazio alle nazionali che con le partite in programma o giocate in questi giorni stanno cercando di guadagnarsi un posto ai Mondiali 2026 che si giocheranno tra Canada, Messico e USA e che per la prima volta accoglieranno 48 squadre al posto di 32. Per le squadre europee il percorso verso un posto alla prossima competizione FIFA è ancora lungo ma per diverse squadre nei restanti continenti la partecipazione è assicurata grazie a risultati passati o ad alcuni positivi arrivati nella notte italiana.

Galliani torna al Milan dopo 8 anni di distanza/ Sarà consigliere Redbird con Ibrahimovic (5 settembre 2025)

Ovviamente tra le qualificate ci sono Messico, Canada e USA che come paesi ospitanti hanno accesso di diritto ad un posto tra le partecipanti, togliendo però alcuni posti alla loro federazione la CONCACAF da cui usciranno altre 3 qualificate e 2 squadre che si giocheranno un posto nel Torneo Playoff FIFA. Per la prima volta l’OFC ha un posto garantito per le sue nazionali che in questa occasione è stato guadagnato dalla Nuova Zelanda che tornerà ai Mondiali dopo 16 anni dopo quelli del 2010 in Sudafrica dove era stata un’avversaria dell’Italia.

Carlo Ancelotti esordio al Maracanà con vittoria/ Brasile guarito dopo 3-0 al Cile: è Estevao show

Le qualificate ai Mondiali 2026 per CONMEBOL e AFC

L’AFC è invece la federazione che vede più squadre già qualificate per i Mondiali 2026 visto che 6 degli 8 posti disponibili per l’accesso diretto sono stati presi da squadre che ormai sono certezze a livello internazionale e altre che sono delle sorprese e andranno alla massima competizione FIFA per la prima volta. Le squadre qualificate sono Giappone, Australia, Corea del Sud, Iran, su cui non c’erano molti dubbi e Giordania e Uzbekistan, sorprese di queste qualificazioni ma anche dell’ultima Coppa d’Asia che ha visto la prima arrivare in finale contro il Qatar mentre il secondo venire sconfitto ai quarti di finale.

Probabili formazioni Italia-Estonia/ Sorprese all’esordio per Gattuso: difesa a 4, in attacco dopo Scamacca…

Arrivando finalmente alla federazione più importante dopo la UEFA, dalla CONMEBOL hanno strappato il pass per il Nord America in 6 squadre, tre delle quali nella notte appena passata, ovviamente Argentina e Brasile sono state tra le prime a riuscirci insieme al giovane Ecuador. Questa notte invece la vittoria 3-0 contro il Perù ha permesso all’Uruguay di Bielsa di ottenere un pass per i Mondiali, insieme anche i cugini del Paraguay a cui è bastato un punto ottenuto dal pareggio 0-0 contro l’Ecuador già qualificato e infine la Colombia che vince 3-0 in casa contro la Bolivia.