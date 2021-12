Qualità della vita, classifica: Trieste e Milano città top d’Italia/ Crotone chiude

E’ stato pubblicato il nuovo rapporto, precisamente il 32esimo dal titolo “Qualità della vita” de “Il Sole 24 Ore”. Si tratta di un’analisi appunto della qualità della vita da nord a sud del nostro stivale, e che individua le zone dove si vive meglio e quelle in cui di contro si vive peggio. Rispetto alla classifica 2020-2021, Trieste ha guadagnato 4 posizioni ma a sorprendere è in particolare Milano, che ha ottenuto dieci posti in più rispetto a un anno fa.

Proprio Trieste, in queste settimane al centro di numerose polemiche per via del movimento no vax e no green pass, risulta essere la provincia italiana migliore in cui vivere, seguita appunto dal capoluogo lombardo e al terzo posto Trento, che ha confermato la medaglia di bronzo di un anno fa. La classifica, come ricorda l’edizione online di TgCom24.it, è stata stilata tenendo conto di sei indicatori precisi, leggasi ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero.

QUALITA’ DELLA VITA, TRIESTE E MILANO AL TOP, IL MERIDIONE NEGLI ULTIMI POSTI

Se da una parte vi sono province al top, l’altro lato della medaglia racconta invece di zone d’Italia dove la qualità della vita dovrebbe migliorare, a cominciare dalla calabrese Crotone, che si conferma anche per quest’anno all’ultimo posto, quindi la pugliese Foggia, in penultima posizione e perdendo sei posizioni, e infine la siciliana Trapani, che invece rispetto a un anno fa di questi tempi è retrocessa di quattro posizioni.

Per quanto riguarda altre grandi città italiane come Roma e Firenze, la capitale si è portata al 13esimo posto, con un grandissimo balzo rispetto al precedente 32esimo posto, mentre Firenze è passata dal 27esimo all’11 esimo. Torino ha invece perso 11 posizioni, portandosi in 31esima, mentre Bari occupa le retrovie, 71esimo posto, così come Napoli, 90esimo, guadagnando comunque una e due posizioni. Il mezzogiorno si conferma quindi un fanalino di coda, con le ultime posizioni popolare da ben 57 cittadine della provincia del sud o delle isole.

