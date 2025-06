La qualità di ciò che mettiamo a tavola, del cibo di cui ogni giorno ci nutriamo, è più importante della dieta che seguiamo. Indipendentemente quindi dal fatto che stiamo seguendo una dieta alimentare, vegana, vegetariana o ketogenica, ciò che è fondamentale alla fine è cosa mangiamo. La questione viene sottolineata dal Corriere della Sera, che riporta uno studio che è stato condotto da un ricercatore di Harvard, il prestigioso ateneo americano.

Ha infatti cercato di capire cosa fosse più giusto mangiare per evitare di contrarre delle malattie cardiache, delle patologie al cuore, ed è arrivato alla conclusione di cui sopra. In particolare Zhiyuan Wu, il ricercatore in questione, ha preso in considerazione vari tipi di dieta e nel contempo alimenti che contenevano pochi carboidrati e pochi grassi, soprattutto quelli che in passato erano stati più volte sponsorizzati in quanto dagli effetti benefici soprattutto sul colesterolo e la gestione del livello del sangue. Uno studio importante visto che è stato condotto su circa 200mila persone, e alla fine si è scoperto appunto che la qualità è meglio della dieta stessa.

QUALITA’ ALIMENTI CONTA PIU DELLA DIETA, COSA EMERGE DA UN IMPORTANTE STUDIO

Nel corso della ricerca gli studiosi hanno misurato vari parametri dei pazienti studiati per avere la certezza dei risultati, come ad esempio il livello appunto dei sopracitati carboidrati e grassi, ma anche i metaboliti nel sangue, per cercare di comprendere quanto un particolare regime alimentare andasse ad influire sulla regolazione del metabolismo.

Si è quindi arrivati ad una doppia classifica, la prima, quella caratterizzata da alimenti “cattivi” e la seconda, invece classifica come alimenti “buoni”. Ebbene, nel primo caso sono emersi prodotti che più volte i medici e i nutrizionisti hanno bannato dalle tavole, come ad esempio le proteine di origini animali, ma anche i grassi saturi e tutti quei carboidrati che provengono da cereali raffinati e patate.

QUALITA’ ALIMENTI CONTA PIU DELLA DIETA, MA NO AL FAI DA TE

Nel gruppo di alimenti buoni e salutari, quindi considerati di alta qualità, vi erano invece verdura, frutta, legumi, noci e cereali integrali, che sono gli alimenti maggiormente consigliati dai camici bianchi. Coloro che si sono cibati degli alimenti contenuti nel secondo gruppo avevano minori possibilità di sviluppare malattie cardiache, con una riduzione del rischio del 15 per cento: questo quanto è emerso dallo studio in questione, di contro, coloro che si cibavano spesso e volentieri con gli alimenti del primo gruppo, avevano un rischio maggiore di sviluppare queste malattie.

La conclusione a cui è arrivato il dottor Wu è quindi che coloro che mettevano a tavola prodotti poveri di carboidrati e grassi “cattivi”, anche senza seguire una particolare dieta, mangiavano al pari se non addirittura meglio di chi seguiva un regime alimentare sano ed equilibrato. In ogni caso vi ricordiamo che è sempre meglio evitare il fai da te, quindi rivolgersi sempre ad uno specialista in caso di dieta.