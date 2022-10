Qualunquemente/ Su Rai 3 il film con Antonio Albanese

Qualunquemente, film di Rai 3 diretto da Giulio Manfredonia

Qualunquemente è un’esilarante commedia italiana del 2011 e va in onda a partire dalle 21,25 su Rai 3 oggi, 14 ottobre. Si tratta della prima pellicola che ha come protagonista il divertente personaggio di Cetto La Qualunque, infatti sono seguiti Tutto tutto niente niente nel 2012, e Cetto c’è senzadubbiamente nel 2019.

La regia del film è di Giulio Manfredonia, mentre il cast comprende: Antonio Albanese, Sergio Rubini, Lorenza Indovina, Davide Giordano, Nicola Rignagnese e Antonio Gerardi. La colonna sonora è affidata alla Banda Osiris e nel film sono presenti anche altri brani famosi come Whenever wherever cantato da Shakira e The Washington Post March di John Phiip Sousa.

Qualunquemente, la trama del film

La vicenda di Qualunquemente è incentrata sulla vita di Cetto La qualunque, un uomo d’affari calabrese dedito alla corruzione e al malaffare. Dopo essere stato all’estero per eludere la giustizia, decide di ritornare nel suo paese Marina di Sopra e porta con se la sua nuova famiglia, formata da una bella ragazza di colore e la sua bambina. Con il ritorno a casa, Cetto deve fare i conti con il suo passato, infatti, ritrova il suo fedele braccio destro, la sua ex moglie e suo figlio che non sono molto felici di rivederlo.

Il paese, purtroppo, si ritrova in una situazione precaria politicamente, infatti e a rischio legalità e di conseguenza tutte le proprietà acquisite in maniera non regolare, rischiano di essere confiscate. Per questo motivo, Cetto, si lascia convincere dai suoi amici a fondare un suo partito e a candidarsi come sindaco cercando di battere un candidato modello di onestà. Grazie a numerosi imbrogli, Cetto riesce a vincere le elezioni e a diventare sindaco, ma la vittoria viene offuscata dall’arresto della sua compagna e di sua figlia perché clandestine. Ma Cetto non si abbatte e inizia i lavori per il ponte sullo Stretto di Messina.

