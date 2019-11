Qualunquemente/ Video, su Rai 3 il film con Antonio Albanese (29 novembre)

Qualunquemente va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, venerdì 29 novembre 2019, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2011 dalla casa cinematografica Fandango in collaborazione con Rai Cinema e Technicolor SA per la regia di Giulio Manfredonia. Il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati da Antonio Albanese e Piero Guerrera, la fotografia è stata affidata a Roberto Forza, il montaggio è stato realizzato da Cecilia Zanuso mentre le musiche della colonna sonora sono state composte dalla Banda Osiris. Nel cast di questo film sono presenti diversi attori piuttosto apprezzate in Italia come nel caso di Antonio Albanese, Lorenza Indovina, Davide Giordano, Sergio Rubini, Salvatore Cantalupo e Antonio Gerardi.

Qualunquemente, la trama del film

Ecco la trama di Qualunquemente. Cetto La Qualunque è un boss che per diverse ragioni è dovuto fuggire all’estero ed in particolar modo in Sud America per evitare di finire in carcere lasciando così tutti i propri affari, i suoi amici e soprattutto la sua famiglia composta dalla moglie Carmen e dal figlio. Dopo che le accuse e le condanne ai propri danni entrano in prescrizione lui può finalmente far ritorno nella sua amata terra. Tuttavia il suo ritorno non verrà preso in maniera positiva soprattutto dalla moglie che se lo ritrova insieme ad una nuova compagna di origini brasiliane e soprattutto un figlio avuto dalla relazione con la donna. Il boss inoltre non si trova a proprio agio nella nuova realtà della sua cittadina in quanto negli ultimi anni c’è stata un’ondata di legalità e che non permetterà a lui ed altri suoi compari di poter portare avanti i loro loschi traffici. Convinto di essere dalla parte della ragione in virtù di quella che è la mentalità che spesso e volentieri si ritrova in Italia, il boss decide di prendere in esame alcune possibili soluzioni per poter scongiurare l’arrivo di una nuova ventata di legalità che potesse ad esempio comportare la confisca di tutti i suoi beni e di tutte le sue terre. In ragione di questa esigenza decide di portare avanti una campagna elettorale per poter assumere il controllo del Comune e quindi diventare il sindaco. Durante i suoi comizi il boss presenta numerose proposte che tuttavia non sembrano del tutto legali ma che comunque riescono ad avere presa sull’elettorato anche in ragione di alcuni brogli. Infatti il boss diventerà il sindaco e soprattutto vorrà assolutamente portare avanti il suo progetto della costruzione del ponte Qualunquemente sullo stretto di Messina.

