Quando cantano Achille lauro e Emma Muscat all’Eurovision 2022/ Il loro turno è…

Tra tutti gli artisti in gara all’Eurovision 2022 c’è molta attesa oltre che per l’esibizione di Mahmood e Blanco, che si esibiranno durante la finale dello show di Sabato 14 maggio, anche per quelle di Emma Muscat in gara con Malta e Achille Lauro per San Marino che si esibiranno sul palco del palaolimpico di Torino questa sera a partire dalle 21.

Eurovision 2022, perché Achille Lauro rappresenta San Marino?/ La sua presenza…

Emma Muscat è riuscita ad ottenere la partecipazione all’Eurovision 2022 dopo aver vinto il Festival di musica maltese, gemello del nostro Sanremo, il 19 febbraio. Mentre Achille Lauro dopo aver vinto il concorso musicale Una voce per San Marino.

Achille Lauro pronto a conquistare il palco dell’Eurovision 2022

Durante la sfilata inaugurale dell’Eurovision 2022, Achille Lauro, parlando della sua canzone in gara “Stripper” ha svelato qualche segreto in merito alla sua performance di questa sera definendola “Fuori dal comune” mentre Emma Muscat, in merito alla sua canzone intitolata “I am what I am” ha detto: “La mia canzone è un messaggio di amore verso se stessi. Credo nella mia performance, mi avrebbe fatto piacere partecipare alla semifinale dove possono votare anche gli italiani, ma non partecipare non credo mi penalizzerà”.

EMMA MUSCAT, CHI E'? DA AMICI ALL'EUROVISION 2022/ "Imparato tanto da De Filippi"

Emma Muscat è molto nota in Italia per la partecipazione ad Amici nel 2018 in cui è riuscita ad arrivare fino alla semifinale del programma. Tutto il pubblico italiano ha avuto modo di ascoltare la canzone della ragazza presentato durante una sua partecipazione a Verissimo ad inizio mese.

LEGGI ANCHE:

Battiti live Msc 2022/ Scaletta e diretta 4a puntata: Riki canta un medley e incanta

© RIPRODUZIONE RISERVATA