Quando cantano Mahmood e Blanco all’Eurovision 2022?/ L’esibizione è prevista…

Mahmood e Blanco, quando si esibiranno nella finale Eurovision 2022? A che punto della serata?

Questa sera avrà inizio l’Eurovision 2022. Il festival musicale internazionale si tiene quest’anno a Torino dopo la vittoria dei Maneskin lo scorso anno. Mahmood e Blanco rappresentano l’Italia ma gli spettatori dovranno attendere la finalissima di sabato 14 maggio per poterli vedere sul palco e assistere all’esibizione di “Brividi”. In molti però sui social hanno chiesto per quale motivo bisogna attendere così tanto. L’Italia, come la Francia, la Germania, il Regno Unito e la Spagna, fanno parte dei paesi considerati “Big Five”. Queste nazioni e i loro rappresentanti hanno accesso diretto alla finale e in maniera alternata potranno votare con le loro giurie e con il loro televoto durante le due semifinali.

Si dovrà aspettare fino al 14 maggio per vedere Mahmood e Blanco esibirsi sul palco dell’Eurovision 2022. I grandi favoriti alla vittoria si esibiranno solo in finale, e non potranno essere votati né dalla giuria, né dal pubblico italiano attraverso il televoto. Anzi, il pubblico italiano, come quello francese, potrà votare solo nella prima semifinale del 10 maggio e in finale per altri concorrenti, mentre i restanti tre paesi della Big Five potranno votare nella seconda semifinale del 12 maggio. Nella serata di sabato sono al nono posto della scaletta della finale.

Sabato 14 maggio, quindi, si esibirà sul palco dello show anche la coppia composta da Mahmood e Blanco, che proporrà il brano Brividi, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus. Intanto, guardando i dati di Spotify Brividi di Blanco e Mahmood infatti è la canzone più ascoltata tra tutte quelle dell’Eurovision 2022 in 28 Paesi so un totale di 40 partecipanti. Da gennaio a marzo il brano vincitore del Festival di Sanremo ha totalizzato 77 milioni di riproduzioni in streaming. “Una volta arrivati qui ti rendi conto che tutto quello che è successo prima è come se venisse cancellato perché ti trovi in una situazione diversa e in un contesto nuovo con delle situazioni totalmente differenti sia da Sanremo che da tutto quello che c’è stato prima, quindi in realtà, forse è meglio non pensarci troppo e godersi il momento”, commentano Mahmood e Blanco.

La prima prova sul palco del Palaolimpico di Torino di Mahmood e Blanco è durata circa 20 minuti in cui, accompagnati al pianoforte dal produttore e co-autore del brano Michelangelo, i due hanno eseguito per tre volte la canzone vincitrice di Sanremo. La performance in Eurovisione sarà ben diversa da quella vista a Sanremo, in primis perché il brano è stato tagliato in alcune parti per durare al massimo 3 minuti, secondo il regolamento dell’Eurofestival. Non vi sarà poi l’orchestra sanremese, ma il duo si esibirà, come da regolamento, su una base pre-registrata.











