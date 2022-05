Quando cantano Mahmood e Blanco?/ “Brividi” per la finale dell’Eurovision 2022

Mahmood e Blanco, quando ascolteremo “Brividi” all’Eurovision Song Contest

Quando cantano Mahmood e Blanco all’Eurovision Song Contest 2022? Il duo, vincitore di Sanremo 2022, è atteso nella finale di sabato 14 maggio con la loro “Brividi”. La coppia, dopo aver trionfato all’ultimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo, è stata automaticamente candidata tra i big five, ossia i cinque paesi ammessi automaticamente alla finale della kermesse musicale internazionale. Come mai? L’Italia con la Francia, la Germania, il Regno Unito e la Spagna sono i “Big Five”: si tratta delle cinque nazioni che, con i loro rappresentanti, hanno non solo diritto di partecipare direttamente alla finale della kermesse, ma in modo alternata possono votare con le loro giurie e con il loro televoto durante le due semifinali.

C’è tanta emozione da parte di Blanco e Mahmood che, in conferenza stampa, hanno parlato della possibilità di vincere anche se le loro percentuali per i bookmaker sono scese al 51 per cento a favore di Sam Ryder (UK) e al gruppo dell’Ucraina. “A me interessa solo fare una bella esibizione. Mi conosco. Se dovessi fare qualcosa di sbagliato sul palco poi rimarrei arrabbiato con me stesso per un anno intero” – ha detto Mahmood.

Mahmood e Blanco vincitori dell’Eurovision 2022?

Mahmood e Blanco sono al settimo cielo e stanno ultimando gli ultimi dettagli prima di esibirsi durante la finale del 14 maggio dell’Eurovision Song Contest con la loro “Brividi”. “Dobbiamo sistemare un po’ di dettagli ma siamo carichi. Abbiamo ancora ottime possibilità di vittoria” – hanno detto entrambi chiamati poi a commentare di una possibile vittoria dell’Ucraina. Il cantante di Soldi evita la polemica che, vorrebbe l’Ucraina vincitrice a causa del conflitto in corso contro la Russia, dicendo: “non credo a questa versione. Quando hanno suonato nella prima serata il pubblico era entusiasta. Credo che la canzone piaccia davvero”.

Non solo, Mahmood parla anche della polemica scatenata dalla Spagna con il giornalista Alvarez che ha scritto: “per quanto Mahmood insista nel rifiutare le etichette e affermare che la sua è un’ode al crepacuore e alla libertà di sbagliare anche quando si ama, che è ciò di cui parlano i brividi della canzone, molti in tutta Europa vogliono vedere il primo duetto che canta una storia apertamente omoerotica nella storia della festival”. Il cantante ha replicato: “gli spagnoli sono incazzati neri con noi. Non so cosa abbiamo fatto. Le persone ci vogliono etichettare, eppure quando ho fatto l’ultima data a Madrid non ho avvertito un clima del genere”.











