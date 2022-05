Quando c’era Berlinguer/ Su Rai 3 il docufilm di Walter Veltroni

Quando c’era Berlinguer, film di Rai 3 con Giorgio Napolitano e Bianca Berlinguer

Quando c’era Berlinguer lo rivedremo in onda oggi, 26 maggio, a partire dalle ore 21:20 in prima serata su Rai 3. Si tratta di una pellicola che appartiene al genere documentario e che ha debuttato nei cinema italiani durante l’anno 2014. Questo film è stato diretto dal politico e regista Walter Veltroni e si può dire che sia una sua idea completa visto che ha scritto anche il soggetto di questo progetto.

Oceano Rosso/ Su Rete 4 il film con John Wayne e Lauren Bacall

All’interno del documentario Quando c’era Berlinguercompaiono alcuni tra i più importanti personaggi italiani come Giorgio Napolitano, Bianca Berlinguer, Luigi Bettazzi, Lorenzo Cherubini, Arnaldo Folcani, Pietro Ingrao, Emanuele Macaluso, Sergio Segre ed Eugenio Scalfari. Le musiche di questo film sono state realizzate da Danilo Rea e la fotografia è stata curata da Davide Manca.

I Magnifici 7, Rai 2/ Remake del capolavoro di Kurosawa I sette Samurai

Quando c’era Berlinguer, la trama del film: un documentario commovente

Quando c’era Berlinguer è un documentario che ripercorre i passi di Enrico Berlinguer. Un politico intraprendente e ricco di energia, così viene definito Berlinguer nel documentario che lo descrive attraverso gli occhi di coloro che hanno avuto a che fare con lui. Infatti, lo storico segretario del Partito Comunista Italiano era sempre impegnato nella lotta per i diritti dei suoi elettori e per portare più vantaggi alla società comune. Ecco quindi che solo coloro che lo hanno vissuto direttamente possono raccontarlo senza filtri, insegnando agli spettatori che genere di uomo era Enrico Berlinguer, un uomo raro che forse al giorno d’oggi non esiste più. Berlinguer metteva da parte il suo essere politico per non scendere a compromessi con l’uomo che era e con i valori nei quali credevi. Una figura ispirazionale per una generazione intera e un mito che ancora oggi continua a vivere.

50 sfumature di rosso, Canale 5/ Trama e cast: epilogo della saga con Dakota Johnson e Jamie Dornan

Il video del trailer di Quando c’era Berlinguer













© RIPRODUZIONE RISERVATA