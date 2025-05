Le vacanze si avvicinano e anche il giorno in cui la campanella suonerà per salutare gli alunni di tutta Italia, quando iniziano le vacanze

Con l’arrivo dell’estate arriva anche la chiusura delle scuole, le attività didattiche, infatti, si interrompono per una lunga pausa per poi riprendere a settembre. Ma quando ci sarà la fine dell’anno scolastico in Italia? La data precisa varia da regione a regione e quest’anno sarà anticipata per tutti quegli istituti che sono seggi elettorali.

Il prossimo 8 e 9 giugno, infatti, si voterà per i referendum abrogativi e ci saranno i ballottaggi delle amministrative. Motivo per cui le scuole che sono seggi chiuderanno prima del tempo e gli alunni andranno in vacanza qualche giorno prima.

Quando chiudono le scuole per le vacanze estive, il calendario

Le scuole che sono seggi elettorali dovranno chiudere venerdì 6 giugno, dal pomeriggio, infatti, inizierà l’organizzazione per rendere possibili le votazioni e i locali torneranno a essere agibili a partire dal 10 giugno, momento in cui le attività didattiche saranno comunque sospese per la pausa estiva.

Il calendario della chiusura delle scuole in Italia, dunque, varia da regione a regione:

Provincia di Bolzano: 13 giugno;

Liguria: 10 giugno;

Abruzzo: 7 giugno;

Basilicata: 10 giugno;

Puglia: 7 giugno;

Calabria: 7 giugno;

Sardegna: 7 giugno;

Umbria: 7 giugno,

Lombardia: 7 giugno;

Toscana: 10 giugno;

Emilia Romagna: 6 giugno;

Molise: 7 giugno;

Lazio: 7 giugno;

Campania: 7 giugno;

Friuli Venezia Giulia: 7 giugno;

Veneto: 7 giugno;

Marche: 7 giugno;

Piemonte: 7 giugno;

Valle d’Aosta: 10 giugno;

Sicilia: 7 giugno;

Provincia autonoma Trento: 12 giugno.

La differenza, dunque, sembra essere di pochi giorni. Concluse le attività didattiche arriverà poi il momento degli esami. Quelli per la licenza Media dovrebbero iniziare a metà giugno, mentre l’esame di Stato – la Maturità – inizierà mercoledì 18 giugno con la prima prova scritta, il 19 giugno, invece, ci sarà la seconda prova scritta.

Le scuole riapriranno a settembre, momento in cui avrà inizio il nuovo anno scolastico 2025/2026 e gli alunni riprenderanno a studiare. Anche in questo caso la data di inizio varia da regione a regione, i primi a iniziare saranno gli studenti della provincia di Bolzano l’8 settembre, seguiti da quelli di Trento il 10 settembre con Piemonte, Veneto e Valle d’Aosta. Gli alunni delle restanti regioni torneranno sui banchi tra l’11 e il 16 settembre.

I calendari scolastici variano da sempre a seconda del territorio, così come le festività – fatta eccezione per quelle di Pasqua, Carnevale e Natale – non sono uguali in tutte le regioni. Basti pensare che ogni città ha la sua festa per il Santo Patrono, così come gli istituti scolastici possono decidere come spalmare i giorni di festa a disposizione per creare ponti o altro, a seconda delle esigenze. E’ questo il motivo per cui anche i giorni in cui non si va a scuola, in linea di massima, possono cambiare a seconda del luogo in cui ci si trova.