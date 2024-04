Quando ci sarà spoglio delle Elezioni Regionali Basilicata 2024/ A che ora arriveranno i risultati definitivi

REGIONALI BASILICATA 2024: QUANDO CI SARÀ SCRUTINIO E REGOLE

Il semaforo verde per le operazioni di scrutinio per arrivare ai risultati delle Elezioni Regionali Basilicata 2024 scatterà alla chiusura dei seggi. Per farsi un’idea dell’ora in cui si potrà sapere chi tra Vito Bardi (centrodestra), Piero Marrese (centrosinistra) ed Eustachio Follia (Volt) ha vinto bisogna tener conto in primis degli orari previsti per la votazione in questa tornata elettorale. Le urne aprono alle 7 per chiudere alle 23 di oggi, riapriranno alle ore 7 di domani e chiuderanno alle 15 del lunedì. Di conseguenza, lo spoglio scatterà successivamente alla chiusura dei seggi. Ci sono però delle operazioni preliminari allo scrutinio che incidono sulla tempistica relativa ai risultati. Ad esempio, prima di iniziare lo spoglio delle schede, devono essere già chiari i vari compiti degli scrutatori.

Le regole sono precisate e riportate nelle “Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione“, comunicate dalla Regione Basilicata proprio in vista delle Elezioni Regionali Basilicata 2024. Il presidente del seggio deve sorteggiare il nome dello scrutatore (non il vicepresidente) che deve estrarre le schede dall’urna. Tocca poi a un altro scrutatore, che in questo caso può essere il vicepresidente, riportare ogni voto sulle tabelle dello scrutinio. Lo stesso deve fare il segretario dell’ufficio elettorale di sezione, per avere un controllo dei risultati preciso e puntuale. Le schede che sono state scrutinate vanno conservate nella cassetta dove erano contenute precedentemente quelle autenticate, ma non usate per questa tornata elettorale. Allo spoglio non possono mancare, quindi, il presidente o il vicepresidente, il segretario e tre scrutatori, e possono assistervi i rappresentanti delle liste.

EXIT POLL E RISULTATI ELEZIONI BASILICATA 2024: QUANDO ARRIVERANNO?

Il corretto svolgimento dello spoglio incide sull’orario in cui si sapranno i risultati definitivi delle Elezioni Regionali Basilicata 2024, ma le regole precisano che ci sono anche termini di inizio e fine delle operazioni di scrutinio da rispettare. Le operazioni di scrutinio iniziano quando vengono completate le operazioni preliminari dopo la chiusura dei seggi e devono proseguire senza stop. Va rispetta una scadenza: lo spoglio deve terminare entro le 12 ore dall’inizio. Se le operazioni si protraggono oltre, allora vanno sospese: in questo caso è l’Ufficio centrale circoscrizionale a doverle completare. Una volta chiusi i seggi, potranno essere forniti solo risultati parziali: ci riferiamo a quelli degli istituti di sondaggi, gli exit poll e le prime proiezioni che ci consentono di farci un’idea su come possono prendere forma i risultati definitivi.

Per quanto riguarda la sospensione delle operazioni di scrutinio, nel regolamento è riportata la procedura da seguire. Dalla chiusura dell’urna delle schede non ancora “spogliate” e la scatola di quelle scrutinate alle informazioni da indicare (nome Comune, numero sezione, “schede non spogliate” o “già spogliate”), precisando che riguardano le Elezioni Regionali Basilicata 2024. Non possono mancare firme e bollo di sezione nel plico che contiene gli altri documenti. I risultati indicati al termine di questa procedura sono quindi provvisori e riguardano i voti raccolti fino alla chiusura del verbale.











