Quando ci sarà spoglio Elezioni Regionali Lazio 2023/ Quando si sapranno i risultati

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LAZIO 2023, SPOGLIO IMMEDIATO: ECCO QUANDO

Le Elezioni Regionali Lazio 2023 si svolgeranno nelle giornate di domenica 12 febbraio 2023, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, e di lunedì 13 febbraio, dalle ore 7.00 alle ore 15.00, ma in molti si stanno domandando quando ci sarà lo spoglio delle schede. Le procedure avranno inizio nelle ore immediatamente successive alla chiusura dei seggi e andranno avanti anche nella giornata di martedì 14 febbraio. È al termine degli scrutini che si sapranno i primi risultati effettivi.

La sessione elettorale non prevede infatti ballottaggio. Il prossimo presidente ed i membri del consiglio della Regione Lazio saranno individuati in un unico turno. È per questo motivo che possiamo dire con certezza che entro la fine della giornata di martedì 14 febbraio i verdetti saranno definiti. Le prime stime sull’esito delle Elezioni Regionali dovrebbero comunque arrivare anche con largo anticipo sulla base degli exit poll realizzati dagli istituti specializzati, che si basano su interviste fatte a campione agli elettori al momento dell’uscita dai seggi. Le panoramiche sono in genere abbasta precise e affidabili.

SPOGLIO RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LAZIO 2023: ESITO IN UNICO TURNO

Non bisognerà dunque aspettare molto per lo spoglio deI risultati Elezioni Regionali Lazio 2023 e dunque per scoprire quale dei sei candidati sarà il nuovo presidente e chi i membri del nuovo consiglio. Per la suddivisione dei seggi di quest’ultimo probabilmente sarà necessario attendere qualche ora in più, dato che dovranno essere conteggiate anche le preferenze ottenute dalle diverse liste.

Gli elettori infatti potranno esprimere le proprie preferenze in quattro modalità: votando per un candidato alla carica di Presidente della Regione, senza attribuire alcuna preferenza ad una lista; votando soltanto a favore di una lista, in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Regione a essa collegato; votando per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate; votando per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste e uno sul nome disgiunto (voto disgiunto).

