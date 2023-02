Quando ci sarà spoglio Elezioni Regionali Lombardia 2023/ I risultati arriveranno…

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA: QUANDO SARÀ LO SPOGLIO DELLE SCHEDE

Domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023 si terranno in Lombardia le elezioni regionali, con le quali i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni lombardi eleggeranno il nuovo Consiglio regionale e il presidente della Regione. I seggi elettorali saranno aperti domenica 12 febbraio dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 13 febbraio 2023 dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Ma quando si terrà lo spoglio delle schede?

La risposta a questa domanda è semplice: lo spoglio dei voti dei risultati elezioni regionali in Lombardia si terrà immediatamente dopo la chiusura dei seggi: a partire dalle ore 15.00 di lunedì 13 febbraio sarà possibile consultare i voti reali per eleggere il nuovo presidente della Regione e il nuovo Consiglio regionale. Per avere la certezza delle preferenze e del nuovo Consiglio sarà necessario attendere la giornata di martedì 14 febbraio, mentre per conoscere il vincitore della corsa alla poltrona di presidente basterà qualche ora.

SPOGLIO RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2023: NIENTE BALLOTTAGGIO

Il presidente della Regione e il Consiglio regionale vengono eletti in un’unica tornata elettorale a suffragio diretto. Il voto dei cittadini lombardi è espresso su una sola scheda, dove sono riportate liste provinciali e coalizioni regionali dei candidati a consiglieri, ovviamente collegate al proprio candidato presidente. Chi avrà il maggior numero di voti validi diventerà il nuovo presidente della Lombardia al termine dello spoglio dei risultati.

Non è dunque previsto il ballottaggio – previsto invece alle comunali senza maggioranza assoluta – mentre il Consiglio regionale viene composto secondo il criterio proporzionale, sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e con l’applicazione di un premio di maggioranza. Per conoscere la suddivisione dei seggi e i nomi dei nuovi consiglieri sarà necessario attendere qualche ora in più, considerando che dovranno essere conteggiate pure le preferenze ottenute dalle diverse liste.

