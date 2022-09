Quando ci sarà spoglio Elezioni Regionali Sicilia 2022/ A che ora avremo i risultati?

A CHE ORA COMINCIA SPOGLIO ELEZIONI REGIONE SICILIA 2022?

Il 25 settembre i cittadini siciliani parteciperanno alle elezioni per il nuovo Presidente – o la nuova Presidente – della Regione Sicilia e per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana. Le operazioni voto inizieranno alle 7 di mattina di domenica 25 settembre e termineranno alle ore 23 dello stesso giorno. Si potrà quindi votare soltanto domenica e non sarà possibile farlo anche di lunedì. Quando inizierà lo spoglio delle Elezioni Regionali Sicilia 2022 e quando si sapranno i risultati, quindi chi avrà vinto lo scontro elettorale e sarà Presidente della Regione Sicilia?

Lo spoglio delle schede elettorali delle Elezioni Regionali Sicilia 2022 inizia il giorno successivo alla chiusura delle urne. Come si legge sul sito istituzionale, avranno inizio alle ore 14 di lunedì 26 settembre. Il candidato e la candidata che otterrà più voti dovrebbe quindi essere noto già entro martedì 27 settembre e questa è un informazione chiave anche alla luce dei risultati definitivi delle Elezioni Regionali Sicilia 2022. Una prima panoramica dei risultati delle elezioni regionali in Sicilia sarà offerta dagli exit poll, che si basano su interviste fatte a campione agli elettori al momento dell’uscita dai seggi. Di solito queste panoramiche sono abbasta precise e affidabili e permettono di seguire in tempo reale le preferenze espresse nei seggi.

QUANDO AVREMO RISULTATI ELEZIONI REGIONALI SICILIA 2022?

Poco dopo lo spoglio per le Elezioni regionali in Sicilia 2022 inizieranno a circolare anche le proiezioni, più precise e attendibili degli exit poll perché prendono in considerazione soltanto i voti reali, e infine le varie sezioni sul territorio della Regione Sicilia diffonderanno i primi risultati in diretta. Per avere la conferma su chi ricoprirà la carica di Presidente della Regione Sicilia occorrerà però qualche giorno, sempre ammesso che la maggioranza degli elettori esprima fin da subito una netta preferenza per uno dei sei candidati.

Gli elettori siciliani possono esprimere un voto per la scelta della lista regionale, e il capolista è il candidato a diventare Presidente della Regione Sicilia. Un altro voto è a disposizione per la scelta della lista provinciale. In quest’ultimo caso, il cittadino può scegliere di esprimere una preferenza anche per uno dei candidati Deputati regionali, purché siano compresi all’interno della lista scelta. Si possono votare una lista provinciale e una regionale anche se non sono collegate fra di loro. I risultati provvisori e la percentuale di affluenza alle urne sarà trasmessa in tempo reale dai Comuni tramite le Prefetture, nel corso dello spoglio delle Elezioni Regionali Sicilia 2022.











