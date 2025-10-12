Risultati Elezioni Regionali Toscana 2025, quando si sanno e quando ci sarà lo spoglio. E' previsto il ballottaggio? Le info utili e le regole

ELEZIONI REGIONALI TOSCANA 2025, DALLO SPOGLIO AI RISULTATI

È tempo di Elezioni Regionali 2025 anche in Toscana, con il voto spalmato su due giorni: i seggi sono aperti dalle 7 di oggi alle 23, riapriranno poi alle 7 e chiuderanno alle 15 di lunedì, il giorno designato per lo spoglio, quindi anche per i risultati. A tal riguardo, chiariamo subito che lo scenario del ballottaggio è possibile, in tal caso si terrà il 26 e 27 ottobre.

Elezioni Regionali Toscana 2025, diretta voto/ Risultati affluenza ore 19 al 28,17%: crollo dell'8% dal 2020

Lo spoglio partirà subito dopo la chiusura dei seggi, quindi i risultati prenderanno forma durante la giornata di lunedì, partendo dagli exit poll che forniranno le prime indicazioni, poi arriveranno le previsioni, quindi i dati reali dalle urne, con i risultati che da parziali diventeranno definitivi.

I primi per quanto riguarda quest’ultima categoria saranno quelli dell’affluenza. A proposito di spoglio e risultati, comunque, sono state predisposte delle indicazioni precise.

Elezioni Regionali Toscana 2025: è possibile il voto disgiunto?/ Tutte le info sulle modalità di voto

ELEZIONI REGIONALI TOSCANA 2025, LE REGOLE PER I RISULTATI

Ad esempio, in base a quanto predisposto dalle prefetture nelle circolari provinciali, tutti i Comuni dovranno effettuare diverse comunicazioni parziali man mano che raccoglieranno nuovi risultati, fino all’invio di quelli ufficiosi che comprendono tutte le sezioni. Dopo la comunicazione degli scrutini di tutte le sezioni, andranno trasmessi i voti di preferenza ottenuti da ogni candidato di ogni lista circoscrizionale.

Peraltro, la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali ha messo a punto anche per le elezioni regionali un sistema per la trasmissione dei dati al Viminale per ottimizzare il lavoro e ridurre la possibilità di errori per la digitazione delle comunicazioni ricevute dai comuni e per velocizzare l’acquisizione dei voti di preferenza.

Elezioni Regionali Toscana 2025: chi sono i 3 candidati Presidente/ Giani, Tomasi e Bundu: nomi e liste

COSA SUCCEDE AL BALLOTTAGGIO: LE REGOLE

In Toscana il Presidente della Regione può essere eletto direttamente al primo turno qualora riesca a ottenere almeno il 40% dei consensi. Se nessuno raggiunge questa soglia, si organizza un secondo turno di voto tra i due aspiranti governatori che hanno raccolto più preferenze inizialmente.

Nel caso in cui al primo turno due candidati risultino a pari merito, l’accesso al ballottaggio spetta a quello legato alla lista o alla coalizione che, complessivamente, ha ottenuto il maggior numero di voti per il Consiglio regionale. Se persiste una situazione di perfetta parità anche sotto questo aspetto, viene ammesso al secondo turno il candidato con maggiore età anagrafica.

In ogni caso, al ballottaggio non cambiano le liste a supporto dei candidati. Per quanto riguarda, invece, la scheda di voto, quella del ballottaggio riporta due rettangoli col nome in ognuno di essi dei candidati, associati ai simboli delle liste che li supportano. La sequenza è stabilita da un sorteggio.

Il voto si esprime semplicemente segnando il rettangolo del candidato prescelto. Vince quello che ottiene più voti, ma in caso di parità viene eletto il candidato collegato alla lista o alla coalizione di liste per il Consiglio regionale che, complessivamente, ha preso più voti. In caso di ulteriore parità, diventa Presidente il candidato più anziano d’età.