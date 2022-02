Quando è Carnevale 2022: data inizio e fine/ Giorni festivi o si lavora?

QUANDO SI FESTEGGIA CARNEVALE 2022

Quando inizia e quando finisce il Carnevale 2022? La festa più amata dai bambini, quel periodo dell’anno in cui tutto si “capovolge”, si apre domani, giovedì 24 febbraio 2022. Questo il primo giorno, noto anche come giovedì grasso. Dunque, il Carnevale si festeggia per i cinque giorni successivi, con gli eventi che si concentrano nella giornata di domenica, che quest’anno cade il 27 febbraio. I festeggiamenti terminano il martedì grasso, che quest’anno ricorre l’1 marzo. Le date di inizio e fine del Carnevale si aggiornano anno dopo anno in base al calendario liturgico romano che fissa la Pasqua e di conseguenza le settimane di Quaresima antecedenti. Quest’ultima inizia il 2 marzo, subito dopo il martedì grasso.

Discorso diverso a Milano, e più in generale in Lombardia, dove il Carnevale 2022 comincia il 3 marzo col giovedì grasso, mentre i festeggiamenti si concentreranno nel weekend di sabato e domenica 4 e 5 marzo 2022. Infatti, il Carnevale 2022 a Milano si celebra sempre con una settimana di ritardo a causa del calendario ambrosiano, chiamato per il rito liturgico adottato da Sant’Ambrogio e che viene rispettato dalla diocesi milanese e lombarda.

CARNEVALE 2022, GIORNI FESTIVI O SI LAVORA?

Quest’anno, dunque, il Carnevale 2022 si chiuderà quasi a ridosso della primavera. E c’è grande attesa anche perché siamo reduci da due anni complicati a causa della pandemia Covid. Ma c’è un’altra domanda che ci si pone a ridosso di questa festa, e il Carnevale 2022 non fa eccezione. Si tratta di una festa in cui si lavora o sono giorni festivi? La risposta purtroppo è negativa. Il martedì grasso non è un giorno festivo sul calendario. Stesso discorso per il giovedì grasso. Tutte le attività lavorative, dunque, saranno aperte e regolarmente in funzione.

A fare eccezione sono le scuole, visto che alcune autorità locali hanno disposto la chiusura degli istituti. Di conseguenza, con la chiusura delle scuole, anche il personale scolastico potrà beneficiare di un giorno di festa non andando a lavoro. Ma non tutte le Regioni prevedono un’interruzione delle lezioni. In Abruzzo, infatti, non chiuderanno per consentire agli studenti di recuperare il periodo di chiusura del 7 ed 8 gennaio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA