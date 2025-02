Quando è carnevale 2025? Se lo stanno domandando in tanti in questi giorni, visto che solitamente febbraio e marzo sono i due mesi in cui si celebra la festa delle maschere. La risposta è semplice ma bisogna fare una piccola premessa per spiegare meglio come funziona. Il carnevale 2025, così come quello degli anni passati, non ha una data fissa, come può essere ad esempio Natale, e ogni anno quindi cambia. E’ tutto collegato alla Pasqua e alla luna, altra festività che ha appunto una propria datazione che varia di anno in anno, anche se solitamente si festeggia in aprile (quest’anno sarà il 20).

Carnevale 2025: quando chiudono le scuole?/ Le date delle vacanze per tutte le Regioni

Ebbene, il carnevale 2025 cadrà quest’anno domenica 2 marzo, ma attenzione perchè non è così semplice come sembra. Bisogna infatti fare un distinguo fra rito romano e rito ambrosiano, ed inoltre, bisogna ricordare i giorni “grassi”, di conseguenza mettetevi comodi che ora vi spieghiamo tutto. Il Martedì Grasso è il giorno in cui si festeggia solitamente il carnevale con il rito romano, ed è anche considerato l’ultimo giorno di festa prima della Quaresima.

QUANDO È CARNEVALE 2025? COSA DICE LA TRADIZIONE

La tradizione vuole infatti che proprio quel martedì si faccia festa con un grande banchetto, per poi iniziare il giorno dopo i 40 giorni di digiuno che portano appunto alla Pasqua e alla Resurrezione di Cristo. Il Carnevale 2025 inizierà ufficialmente il prossimo 16 febbraio, dopo di che si terrà il Giovedì Grasso il 27 di questo mese, mentre la chiusura si terrà appunto il 4 marzo, Martedì Grasso, e giorno che precede il Mercoledì delle Ceneri, uno dei principali riti che accompagnano la Chiesa alla Pasqua (si terr. Il 4 marzo 2025).

Queste sono le date ufficiali del Calendario 2025 secondo il rito romano, mentre se si festeggia in una località dove si pratica il rito ambrosiano, praticato in varie zone soprattutto della Lombardia, fra le province di Milano, Monza, Lecco, Varese, Bergamo e Como, a quel punto la situazione cambia. La festa si tiene infatti il Sabato Grasso, che sarà il prossimo 8 marzo 2025, e giorno dedicato anche alle donne. Di fatto si concluderà quattro giorni dopo il carnevale romano e a Quaresima già iniziata.

QUANDO È CARNEVALE 2025? AL VIA IL 16 FEBBRAIO, RITO AMBROSIANO L’8 MARZO

Il Carnevale 2025 scatterà quindi ufficialmente fra pochi giorni, il 16 febbraio, e andrà avanti, fra rito romano e ambrosiano, fino al prossimo 8 marzo, il giorno della festa della donna, quindi una doppia festa che siamo certi farà felice i vari locali della Lombardia.

Di mezzo ci sarà spazio anche la Martedì Grasso, al Giovedì Grasso e quindi alla domenica 2 marzo, dove solitamente si concentrano le sfilate dei carnevali più famosi, da Venezia, a Viareggio, passando per Cento e via discorrendo. Il 3 marzo, invece, al via la Quaresima per i fedeli che seguono il rito romano, mentre per tutti gli altri fedeli spazio al 10 marzo, con la Domenica delle Ceneri.

Ma a cosa si deve questo ritardo? La tradizione vuole che Sant’Ambrogio, il patrono di Milano, fosse in pellegrinaggio a Roma di conseguenza chiese ai fedeli di attenderlo per iniziare la Quaresima, che scattò appunto cinque giorni dopo quella romana: da lì nacque quindi il rito ambrosiano.

In vista del Carnevale 2025 chiuderanno anche le scuole, con studenti e professori che si prenderanno qualche giorno di pausa. In Lombardia lezioni sospese il 3 e il 4 marzo in quei comuni dove si pratica il rito romano, mentre per quanto riguarda il rito ambrosiano, scuole chiuse il 7 e l’8 marzo, venerdì e sabato. Si tratterà quindi di un weekend lungo, tenendo conto anche della presenza di domenica 9 marzo, ed inoltre sarà possibile che qualche istituto ci attacchi anche giovedì 6 marzo (per l’autonomia scolastica), di modo che la sospensione duri ben 4 giorni.