Buongiorno Mamma 3, quando finisce? Data ultima puntata e cosa vedremo tra Guido, Anna e i figli Borghi.

Buongiorno Mamma 3 torna su Canale 5 con la terza stagione della celebre serie che vede Raoul Bova interpretare il protagonista Guido Borghi. Il suo personaggio è quello di un padre che di professione fa il preside e deve al contempo gestire la sua famiglia e tutte le situazioni che si creano tra i figli e la moglie. Mercoledì 17 settembre è pronto il debutto per la prima serata con una puntata che si intitola “Voglio trovare il responsabile dell’incidente“. Ma quando e come finisce Buongiorno Mamma 3?

Prima di rispondere a questa domanda facciamo un passo indietro e leggiamo le anticipazioni di quello che succederà. Nel nuovo capitolo della serie vediamo Guido Borghi che vuole ricostruire completamente la sua vita, e ironia della sorte, incontra dopo tanto tempo Laura De Santis, una donna che gli ricorda un momento molto importante del passato ma ancora rimane un segreto da comprendere meglio: dov’è Anna? Che fine ha fatto?

Buongiorno Mamma 3, la data della fine e quanti episodi mancano

In Buongiorno Mamma 3 rivedremo Jacopo, figlio che ormai sta vivendo fuori dall’Italia inseguendo i suoi sogni, e Agata, che torna dal Regno Unito per stare insieme alla famiglia. Francesca invece è insieme a Karim, suo marito, ed entrambi vivono a Bracciano. Dunque, quando finisce la serie con Raoul Bova? Al momento la quarta puntata è fissata per mercoledì 8 ottobre 2025, data della fine del terzo capitolo della fiction. Per il resto, abbiamo davanti ancora mercoledì 24 settembre e mercoledì 1 ottobre.