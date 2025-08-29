Quando e come finisce If You Love: quando va in onda l' ultima puntata, slitta ancora e anticipazioni, spoiler finale: Umut tradisce Ates?

Come finisce If You Love, anticipazioni ultima puntata: Ates e Leyla ad un passo dal divorzio

Cambianti in vista per il palinsesto di Canale 5 che ha deciso di prolungare la messa in onda della soap If You Love che dunque non finirà il 31 agosto 2025 ma continuerà a tenere compagnia ancora per alcune settimane. Nel frattempo, tuttavia, trapelano ulteriori dettagli sul finale di stagione e su cosa succederà non solo ai due protagonisti ma anche agli altri personaggi. Come finisce If You Love? Cosa accadrà ad Ates e Leyla, interpretati rispettivamente da Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan? Le anticipazioni If You Love delle ultime puntate svelano che la trama subirà una notevole accelerata quando Ates perderà l’affido dei fratellini.

Il suo terrore diventerà realtà per colpa delle macchinazioni della zia Fusun e del fratello maggiore Umut e così, persa la loro custodia, deciderà di andare in Spagna. Tutto ciò causerà anche la rottura con la moglie, Ates e Leyla saranno ad un passo dal divorzio. Nel frattempo, Ates prima di partire estrometterà la perfida zia dall’azienda di famiglia. Tuttavia, le dizi turche hanno abituato i loro spettatori a clamorosi colpi di scena: e il finale di stagione di If You Love sarà spiazzante. Ilgaz svelerà al fratello maggiore di aver sentito una conversazione tra Umut e Fusun e scoperto che la zia ha minacciato Umut e portato al tracollo l’azienda durante la gestione di Ates!



Quando finisce If You Love: quando va in onda l’ultima puntata, slitta ancora: Ates e Leyla ottengono l’affido dei fratelli!

Come finisce If You Love? La scoperta di Ilgaz cambierà tutto, Ates si presenterà all’improvviso al processo per l’affido dei fratelli con le prove del ricatto di Fusun a Umut stravolgendo l’esito della sentenza: Ilgaz, Aydos e Berit restano con Ates e Leyla che nel frattempo non divorzieranno. Lieto fino per i protagonisti, dunque, e amore che trionfa per Leyla e Ates ma non solo Leyla si riappacificherà anche con la madre che l’ha abbandonata quando lei aveva solo 5 anni perché vittima di un uomo violento. Scoccherà l’amore per Ilgaz e Baris mentre Meryem Yunus si fidanzerà con Mert ed infine anche Yakup troverà l’amore con la zia di Mert. Insomma finale di stagione all’insegna dell’amore e del lieto fine.

Quando finisce If You Love? Quando andrà in onda il finale di stagione? Inizialmente prevista per il 31 agosto 2025 l’ultima puntata di If You Love andrà in onda domenica 7 settembre, salvo ulteriori cambiamenti e stravolgimenti, e non è tutto come già successo per altre dizi di successo il gran finale dovrebbe andare in onda in prima serata, in questo slitterebbe di una settimana La notte nel cuore. Tuttavia si tratta solo di indiscrezioni ed occorre attendere i prossimi giorni per sapere con certezza quando va in onda l’ultima puntata di If You Love. L’appuntamento con la dizi è dal lunedì alla domenica a partire dalle dalle 15.15 in prima tv su Canale 5.